Ausreichend Plätze vorhanden

Lauda-Königshofen. Die benötigten Plätze für die Kinderbetreuung in der Kommune sind vorhanden. Das geht aus dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt hervor, den Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister dem Gemeinderat am Montag erläuterte.

AdUnit urban-intext1

Von den derzeit 509 genötigten Plätzen sind annähernd 500 vorhanden. Ist die Erweiterung am evangelischen Kindergarten „Unterm Regenbogen“ mit je einer zusätzlichen Kindergarten- und Krippengruppe fertiggestellt, könne man den Bedarf decken. Dringend benötigt wurden die 25 Plätze der zusätzlichen Gruppe in Gerlachsheim, die im September 2020 gestartet ist.

„Jedes Kind erhält eine Zusage, aber es gibt manchmal eine Wartezeit im Wunschkindergarten“, so Baumeister. Auch bei den Krippenplätzen ist man bis Ende des Jahres ausgebucht. Für die zehn neuen Plätze gibt es bereits sechs Anmeldungen.

Leicht rückläufig waren die Zahlen bei den Geburten, die 2020 bei 116 lagen. Spitzenreiter war das Jahr 2019 mit 142 Neugeborenen. Da aber in den letzten Jahren mehrere Neubaugebiete ausgewiesen worden waren, erwartet man bei der Stadt in absehbarer Zeit eine weitere Zunahme des Bedarfs.

AdUnit urban-intext2

Sabine Baumeister sprach auch die Sprachförderung in den Kindergärten in Oberlauda und Königshofen an. Die eingegangenen Fördermittel reichten dafür allerdings nicht aus und werden von der Stadt im Rahmen der Betriebskosten bezuschusst.

Erfreulich sind die Zahlen beim Waldkindergarten. Die Einrichtung existiert noch nicht sehr lange, ist bis August mit 17 Kindern aber fast voll ausgelastet. „Der Waldkindergarten wird gut angenommen“, freute sich Bürgermeister Dr. Lukas Braun über die zufriedenstellende Entwicklung. Solche Angebote und Sonderformen der Betreuung seien vom Gesetzgeber gewünscht.

AdUnit urban-intext3

Dass die Stadt an der Einrichtung des Waldkindergartens, trotz Widerstands, „dran geblieben“ sei, freute Siegfried Neumann, Vorsitzender der SPD/FB-Fraktion. „Dieses Mehr an Angebot brauchen wir“, fand er dies eine gute Ergänzung zur Kindergartenlandschaft in der Kommune.

AdUnit urban-intext4

Den Finger in die Wunde legte Karl Höfling (FBL). Die angespannte Situation verbessere sich durch die Maßnahmen in Gerlachsheim und Lauda, betonte er. Entspannt wäre die Lage spätestens durch den Neubau einer dreigruppigen Einrichtung in Königshofen. Ins gleiche Horn stieß auch FBL-Fraktionsvorsitzender Reinhard Vollmer. Alle Einrichtungen seien nahezu belegt. Und die 2019 geborenen 30 Kinder im Stadtteil Königshofen bräuchten 2022 einen Platz, wenn nicht sogar früher in der Krippe. „Ich bitte deshalb eindringlich, über den Neubau nachzudenken“, gab er der Verwaltung mit auf den Weg.

Die Ausweisung von neuen Baugebieten und die daraus resultierende Nachfrage nach attraktiven Angeboten in den Kindertageseinrichtungen sprach auch Marco Hess, Fraktionsvorsitzender der CDU, an. Über den Neubau in Königshofen müsse noch diskutiert werden. Man müsse sich „Kosten und Alternativen anschauen und dann eine kluge Entscheidung treffen“, machte er deutlich.

Keine guten Nachrichten hatte Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister bei der Corona-Unterstützung wegen der Elternbeiträge in den Kitas. Die Stadt hatte aufgrund der Schließung der Kitas den Eltern diese Gelder im Januar und großteils im Februar erlassen und gehofft, 80 Prozent der damit fehlenden rund 95 000 Euro vom Land erstattet zu bekommen. Eingegangen seien bei der Verwaltung aber lediglich 50 000 Euro, von denen 10 000 Euro auf die Betreuung in der Grundschule entfielen. dib