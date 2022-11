Ausbildung immer weniger gefragt

Odenwald-Tauber. Pandemie und Demografie hinterlassen deutliche Spuren auf dem Ausbildungsmarkt. Die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim verzeichnet einen Bewerberrückgang von knapp 20 Prozent innerhalb der letzten zwei Jahre. 2540 Bewerber waren im Berichtsjahr 2021/2022 gemeldet. Nur etwas mehr als die Hälfte davon hat tatsächlich eine betriebliche Ausbildung begonnen. Das sind knapp 18 Prozent weniger als vor zwei Jahren.

Das Ausbildungsstellenangebot liegt etwa auf dem Niveau 2019/2020. Arbeitgeber haben der Agentur 5521 freie Ausbildungsplätze gemeldet. Deutlich gestiegen ist die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen. Ende September waren noch 906 Ausbildungsstellen frei und damit knapp 66 Prozent mehr als vor zwei Jahren.

Aus Sicht der Unternehmen spitzt sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt weiter zu. Während vor zwei Jahren noch 58 Bewerber auf 100 Ausbildungsplätze kamen, sind es jetzt nur noch 47. „Ein Blick auf die aktuelle Bevölkerungsprojektion des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt, dass es beim demografischen Aspekt bis 2050 keine Entwarnung gibt. Trends wie eine alternde Bevölkerung und Urbanisierung führen laut IAB zu einem Bevölkerungsrückgang in unserer ländlichen Region“, erklärt Elisabeth Giesen, Leiterin der Agentur. „Handlungsspielräume sehe ich allerdings an dem Punkt, wo Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassen. Wenn die Pandemie das Zusammenkommen von Betrieben mit Jugendlichen erschwert oder die Qualifikationen der jungen Leute nicht den Anforderungen der Unternehmen entsprechen, dann kann und muss man daran arbeiten. Es darf nicht sein, dass junge Erwachsene wegen Passungsproblemen ohne Berufsabschluss bleiben und damit als Fachkraft verloren gehen.“

Zahlreiche Angebote wie die Einstiegsqualifizierung, die Assistierte Ausbildung und Berufsvorbereitende Maßnahmen unterstützen Jugendliche und junge Erwachsenen sowie Betriebe auf dem Weg zum erfolgreichen Berufsabschluss. Durch die Teilzeit-Ausbildung wird auch für junge Menschen die beispielsweise familiäre Verpflichtungen haben, der Weg zum Berufsabschluss möglich.

Christian Theiss, Geschäftsführer Nedschroef Schrozberg: „In Hinblick auf den Ausbildungsmarkt muss ich mit Sorge feststellen, dass sich das Interesse an metallverarbeitenden Berufen in den letzten zehn Jahren stark gewandelt hat, wir erleben eine deutliche Reduzierung von Interessenten und der „War for talents“ hat längst begonnen. Es ist an uns Unternehmen, das Interesse durch zukunftsfähige und spannende Technologien wieder zu erwecken. Gleichermaßen müssen sich richtungsweisende Bezugspersonen wie Lehrer und das Elternhaus ihre Rollen in der Ausbildungsempfehlung überdenken. Metallverarbeitende Berufe sind nicht mehr ,schmutzig’ und ,schlecht bezahlt’, sie sind heutzutage viel mehr High-Tech und eine Basis für eine erfolgreiche Karriere.“

Jörg Ernstberger, Geschäftsführer Südwestmetall Heilbronn: „Die Situation auf dem baden-württembergischen Ausbildungsmarkt ist sehr angespannt. Die Betriebe im Land suchen dringend Fachkräftenachwuchs. Vor dem Start des aktuellen Ausbildungsjahres waren im August landesweit fast 30.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Betroffen sind besonders kleinere und mittlere Unternehmen sowie das Handwerk und zunehmend auch große Unternehmen mit hohem Bekanntheitsgrad. Die Pandemie führte zusätzlich dazu, dass sich besonders die Bewerberseite aus dem Ausbildungsmarkt zurückzog. Der Ausbildungsmarkt bleibt zudem nach wie vor ein Bewerbermarkt. Es fehlen daher nicht die Ausbildungsstellen, sondern die Jugendlichen/Bewerber. Daher gehen Rufe nach einer Ausbildungsgarantie an der Realität und aktuellen Situation vorbei. Viel wichtiger ist eine Antwort darauf zu finden, wo die Jugendlichen geblieben sind, die in den Statistiken als unbekannt verblieben und unversorgt auftauchen. Hierfür muss die Berufliche Orientierung an unseren Schulen reaktiviert werden. Besonders wichtig ist aber auch ein Umdenken: die Berufliche Bildung und die betriebliche Ausbildung müssen gestärkt werden. Nur so wird es gelingen, die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung beruflicher, handwerklicher Ausbildung und Tätigkeit zu steigern und diese als eine dem akademischen in nichts nachstehenden Lebensweg in den Köpfen der Menschen zu verankern.“

Silke Ortwein (Regionsgeschäftsführerin, DGB Heilbronn-Franken): „Die jungen Menschen sind von den Krisen der letzten Jahre besonders betroffen. Viele haben in den Schulen teilweise größere Unterrichtsausfälle erlebt und Lerninhalte damit ,verpasst’. Dies gilt auch für die Auszubildenden. Durch den krisenbedingt erschwerten Zugang zu Praktika und Ausbildungsstellen wurde die Berufswahl und die Orientierung in der Ausbildungslandschaft deutlich beeinträchtigt. Die Unsicherheit in Bezug auf die Übernahme nach bestandener Ausbildung erhöht nun die ohnehin (durch die äußeren Bedingungen schon immense) Verunsicherung. Dass über die Hälfte der Auszubildenden im letzten Ausbildungsjahr noch nicht wissen, ob sie am Ende der Ausbildung übernommen werden, ist angesichts des arbeitgeberseitig heftig beklagten Fachkräftemangels nicht nachvollziehbar.“

Sandy Schüler (Jugendbildungsreferentin DGB Heilbronn Franken): „Auch in diesem Jahr hat die DGB-Jugend einen Ausbildungsreport erstellt. Über 14 000 junge Menschen haben mitgemacht. Die Ergebnisse sind teils erschreckend. Noch immer werden durch Auszubildende zu viele Überstunden gemacht. Fast ein Drittel der Befragten muss regelmäßig drei Stunden die Woche Überstunden leisten - meist sogar unbezahlt.“ Sandy Schüler kritisiert zu-dem die Berufsorientierung: „3 von 4 der Azubis hat angegeben, dass ihnen die schulische Berufsorientierung nicht weitergeholfen hat. Unsere Hauptforderung: Arbeitgebende müssen mehr ausbilden und besser ausbilden!“