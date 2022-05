„Ausbauzug kommt voran“

Odenwald-Tauber. „Ich bin froh, dass der Ausbauzug pro Frankenbahn nun langsam, aber sicher vorwärts kommt. Ende 2021 hatte ich diesbezüglich bereits dem Bundesverkehrsminister einen Brief geschrieben. Seine damalige Antwort war noch enttäuschend“, ließ der CDU- Landtagsabgeordnete und Agrarminister Peter Hauk wissen. Gerade der Streckenabschnitt zwischen Möckmühl und Züttlingen sei nach wie vor „ein Jammer“. Mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sei eine damals gesprengte Brücke immer noch nicht wiederhergestellt. „In Zeiten in denen vollmundig von Mobilitätswende gesprochen wird, muss es an erster Stelle stehen, dass der Bund solche Bremsklötze beseitigt.“ Nur wenn auf der Frankenbahn zuverlässiger, eng getakteter und allzugänglicher Verkehr herrsche, werde die Bahn auch in ländlichen Region Odenwald-Taube zu einer echten Alternative. „Umso mehr begrüße ich nun die gemeinsame Initiative zum Ausbau der Frankenbahn. Jetzt heißt es, weiter mit Hochdruck für den Ausbau des bedeutenden Infrastrukturprojekts zu kämpfen. Wir müssen dazu jetzt den Fuß vollends in die Türe bekommen“, so Peter Hauk abschließend. pm

