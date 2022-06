Ausbaumaßnahme geht in eine weitere Phase

Königshofen. Seit einigen Tagen laufen Im Abschnitt 3 des Ausbauprogramms der Wasserversorgung Mittlere Tauber, abseits des Blickfeldes der meisten Autofahrer, oberhalb der B 290 umfangreiche Grabarbeiten. Hier, an der Gemarkungsgrenze zwischen Königshofen und Unterbalbach, entsteht in der Nähe des ehemaligen Radarführungsbunkers „Gustav“ ein neuer zentraler Hochbehälter. Dafür sind enorme Erdmassen zu bewegen, um die deutliche Hanglage entsprechend auszugleichen. Mit dem Bau wird durch den Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber ein weiterer Meilenstein für eine verlässliche Trinkwasserversorgung aus heimischen Grundwasservorkommen gesetzt und die Region weiter in ihren Bemühungen als „autarker Selbstversorger“ gestärkt.

Bild: Bernhard Geisler

