Auf Weihnachtszeit eingestimmt

Messelhausen. Erstmals seit zwei Jahren erklangen in der Pfarrkirche St. Burkhard wieder weihnachtliche Töne. In gemeinschaftlichem Singen und Musizieren stimmten der Kirchenchor und die Kooperation der Musikkapellen Messelhausen und Oberlauda auf die Adventszeit ein. Unter der Leitung von Luk Murphy und Edith Lang-Kraft wurde den zahlreichen Besuchern ein ansprechendes, musikalisches Programm in verschiedenen Stilrichtungen geboten.

Eröffnet wurde das Konzert durch die Musikapelle mit dem Stück „Fanfare Jubiloso“, dem sich die Begrüßung der Zuhörer durch den Vorsitzenden der Musikkapelle Messelhausen, Torsten Kuhn, anschloss. Nach der ebenfalls durch die Musikapelle dargebotenen Hymne „Abide with me“, kamen „Mein Mund, der singt“ und „Gaudete! Gaudete! Christus est natus“ durch den Kirchenchor zur Aufführung. In wechselseitigem Spielen und Singen wurde das Konzert weitergeführt. Die Moderation zwischen den einzelnen Vorträgen lag dabei in den Händen von Monika und Martin Härtig.

Das von Ernest Gold komponierte Stück „The Exodus Song“, das aus dem Konzeptalbum „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“ bekannte Lied „Nessaja“ und „Theme from ‚Schindler’s Liste’“ waren weitere musikalische Beiträge der Musikkapelle. Fortgeführt wurde das Programm durch den Kirchenchor mit „Unser Gott hat uns geschaffen“ und „Ein Licht in dir geborgen“. Hieran schlossen sich abermals zwei Stücke der Musikkapelle– „Out of Africa“ sowie „Ave Maria“ - an.

Über die Titel „Sei behütet auf deinen Wegen“ und „O holy night“ durch den Kirchenchor, sowie „Oh du Fröhliche“ und „Oh Little Town of Bethlehem“ durch die Musikkapelle vorgetragen, klang das Programm langsam aus. Die letzten beiden, von Kapelle und Chor gemeinsam aufgeführten Stücke „Es ist ein Ros’ entsprungen“ und „Oh come all ye faithfull“ führten schließlich zum Ende dieses mit anerkennenswertem Niveau dargebotenen Konzerts.

Im Schlusswort bedankte sich Karola Kuhn, Vorsitzende des Kirchenchores, bei den Zuhörern sowie bei allen Mitwirkenden, die zum Gelingen des Adventskonzerts beigetragen haben, verbunden mit den besten Wünschen für die Weihnachtszeit und das neue Jahr. Das adventliche Traditionslied „Tochter Zion“ durfte auch dieses Jahr nicht fehlen. Von allen Mitwirkenden und Konzertbesuchern gemeinsam gesungen, bildete es den feierlichen Abschluss des Konzerts.