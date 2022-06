Auf Vereinsausflug wird wegen Spritpreisen vorerst verzichtet

Königshofen. Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Vereins für Obstbau, Garten und Landschaft.

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Vereins für Obstbau, Garten und Landschaft Königshofen trug Mika Spiller sehr selbstbewusst und gekonnt das Gedicht „Der Hase mit der roten Nase“ vor, wofür er reichlich Beifall erhielt.

Nach der Begrüßung wies der Vorsitzende Herbert Merz in seiner Ansprache darauf hin, dass wegen der Corona-Auflagen in den Jahren 2020 und 2021 keine Jahreshauptversammlungen durchgeführt werden konnten.

Solide Finanzen

So mussten die sonst umfangreichen Tätigkeiten sehr stark zurückgefahren werden. Die Jahresabrechnungen der Vereinskasse für die Geschäftsjahre2019/2020 und 2020/2021 wurden trotzdem von Kassiererin Miriam Spiller durchgeführt, und Bernd Weckesser Andreas Sack prüften zeitnah die Kasse. Sie stellten wie immer eine einwandfreie Kassenführung fest.

Im Anschluss gedachte man ehrend der im Berichtszeitraum verstorbenen Mitglieder. Das Protokoll über die zuletzt durchgeführte Jahreshauptversammlung 2019 verlas Schriftführer Joachim Imhof.

In ihrem Kassenbericht verwies Miriam Spiller auf einen soliden Kassenstand. Andreas Sack gab seinen Bericht der von ihm und Bernd Weckesser durchgeführten Kassenprüfung ab und bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Hubert Segeritz beantragte im Anschluss die Entlastung des gesamten Vorstands, die einstimmig erfolgte. Als weiterer Punkt standen Neuwahlen des Vorstands auf dem Programm, welche unter der Leitung von Hubert Segeritz durchgeführtwurden. Nach Befragung der anwesenden Mitglieder durch Herrn Segeritz wurden die Wahlen durch Akklamation durchgeführt.

Gewählt wurden; Vorsitzender: Herbert Merz; stellvertretender Vorsitzender: Reinhold Höfert; Kassiererin: Miriam Spiller; Schriftführer Joachim Imhof. Als Beisitzer wurden Klaus Schad, Gerald Hellinger, Stefan Lesch, Mathias Wiesner, Matthias Merz, Sven Spiller, Sonja Michelbach und Evelyn Schmitt gewählt. Das Amt der Pressewartin wird weiterhin von Sonja Michelbach übernommen.

Herbert Merz dankte den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und Hubert Segeritz für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.

Ehrungen

Im Anschluss standen Ehrungen an. Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Klaus Schad mit dem LOGL–Bäumchen in Gold und für 25-jährige Vereinszugehörigkeit Gerald Hellinger mit dem LOGL-Bäumchen in Silber ausgezeichnet.

Herbert Merz bedankte sich insbesondere bei der Pressewartin Sonja Michelbach und der Kassiererin Miriam Spiller. Beide hatten in den Coronajahren die meiste Arbeit für den Verein geleistet.

Herbert Merz bedankte sich zudem bei allen Geehrten und übergab ein kleines Präsent. Er gab noch bekannt, dass im Vorstand beschlossen wurde, wegen mangelnder Nachfrage seitens der Mitglieder sowie wegen des hohen Benzinpreises keinen Jahresausflug mehr anzubieten. ougv