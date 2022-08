Unechte Teilortswahl: Mit diesem Begriffsungetüm müssen sich derzeit wohl viele Kommunen in Baden-Württemberg herumschlagen. Was der Gesetzgeber in den 1950er Jahren als Weg eingeschlagen und als Instrumentarium vorgeschlagen hat, um die im Rahmen der Kommunalreform eingemeindeten Orte nicht zu vergessen, fällt vielen Städten und Gemeinden jetzt vielleicht auf die Füße. Sie haben nun die Aufgabe, ihre Hauptsatzungen so hieb- und stichfest zu formulieren, dass nach einer Kommunalwahl Rechtssicherheit herrscht.

Aber sollte diese Aufgabe wirklich jeder einzelnen Kommune aufgebürdet werden? Gäbe es nicht einen einfacheren und vielleicht sogar effizienteren Weg? Ausräumen kann die letzten Zweifel an der Rechtssicherheit am besten der Gesetzgeber. Würde die Landesregierung mutig handeln und einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der unechten Teilortswahl auf den Weg bringen, wäre nicht nur diese Frage abschließend geklärt. Weiteren Anfechtungen und Klageschriften ginge man damit aus dem Weg. Jeder Wähler hätte dann auch Gewissheit, dass die Stimmen gleichviel Gewicht haben, egal ob sie in einem großen oder einem kleinen Wahlbezirk abgegeben worden sind. Schließlich gibt man bei der Kommunalwahl demjenigen sein Votum, dem man die Aufgabe zutraut – für viele ist dabei unabhängig, aus welchem Ortsteil der Bewerber oder die Bewerberin kommt.

Die Demokratie kann dadurch nur gewinnen – und die Kommunen wären auf „Nummer sicher“.