Auf Klaus Jockel folgt Jochen Klingert

Lauda. Ein Rückblick auf 2022 und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Lauda.

Es war zugleich die letzte Jahreshauptversammlung unter der Regie des bisherigen Abteilungskommandanten Klaus Jockel, der nach zwölf Jahren nicht mehr für dieses Amt antrat und mit stehenden Ovationen verabschiedet wurde. Einstimmig wurde der bisherige Stellvertreter Jochen Klingert zu seinem Nachfolger gewählt – sowie Markus Buchmann in seinem Stellvertreteramt bestätigt und Simon Segeritz zum weiteren Stellvertreter neugewählt.

„Eines der einsatzreichsten Jahre“

„Das Jahr 2022 war eines der einsatzreichsten Jahre der jüngeren Vergangenheit“, resümierte Abteilungskommandant Klaus Jockel nach einem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder in seinem Jahresbericht. Geprägt von einer Vielzahl an Flächenbränden und Einsätzen im Rahmen des Gefahrgutkonzeptes des Main-Tauber-Kreises wurde die Abteilung Lauda im Lauf des Jahres zu insgesamt 116 Einsätzen gerufen.

Dazu zählten sieben Überlandhilfen, darunter drei Gefahrguteinsätze sowie jeweils zwei Großbrände und Verkehrsunfälle außerhalb des Stadtgebietes. Die Einsätze gliederten sich in 28 Brandeinsätze, fünf Einsätze in Verbindung mit Gefahrgut, 55 technische Hilfeleistungen, 25 Einsätze in Verbindung mit Brandmeldeanlagen und drei Brandsicherheitswachdienste.

Die Führungsgruppe der Feuerwehr Lauda-Königshofen wurde im Berichtsjahr zweimal alarmiert. „Es hat sich gezeigt, dass sich jede investierte Übungsminute jederzeit auszahlt und wir so alle Herausforderungen und Einsatzanforderungen, die an uns gestellt wurden, bestens meistern konnten“, konstatierte Jockel.

Nachdem auch die Feuerwehr endlich wieder in den „Normalbetrieb“ gehen konnte, fanden regelmäßig Übungen in voller Stärke und in Zugstärke statt. Insgesamt habe der Regelübungsbetrieb circa 90 Stunden in Anspruch genommen, wobei noch die Vor- die Nachbereitungszeit der einzelnen Übungen hinzugerechnet werden müssen.

Auch die Führungsgruppe der FFW Lauda-Königshofen traf sich in regelmäßigen Abständen neben dem normalen Übungs- und Ausbildungsdienst, um die Abläufe und Vorgehensweisen zu optimieren.

Ebenso führten die Arbeitsgruppe Technische Hilfeleistung und die Höhensicherungsgruppe zusätzliche Übungen durch. „Trotz der Vielzahl an Einsätzen wurde im Berichtsjahr wieder viel Zeit in die Ausbildung am Standort Lauda investiert um jederzeit für alle Arten von Einsätzen bestens vorbereitet zu sein. Nur so ist in allen Bereichen der Abteilung Lauda die Qualität gewährleistet, damit sie schnell, professionell und souverän alle Bereiche des Einsatzdienstes abdecken kann“, betonte der Abteilungskommandant.

Feierlich verabschiedet wurde von seinem bisherigen Posten Kassier Timo Hesser. Neben Beförderungen zahlreicher Aktiver wurden der ehemalige Stadtkommandant Elmar Wohlfahrt nach 50 Jahren und Franz Pacius nach 39 Jahren Aktivdienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Lauda-Königshofen zu neuen Mitgliedern in der Altersmannschaft ernannt.

Bürgermeisterstellvertreter Jochen Groß, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Dominik Martin, und Stadtkommandant Christian Schulz dankten in ihren Grußworten insbesondere den Feuerwehraktiven für ihren ehrenamtlichen Übungs- und Einsatzdienst. Es sei keine Selbstverständlichkeit, sich neben Beruf, Familie und Freizeit in diesem Umfang freiwillig zum Wohl der Bevölkerung einzubringen, hoben sie hervor.

„Die Feuerwehr glänzt mit einer sehr hohen Professionalität, die vor allem am hohen Ausbildungsstand der Abteilung liegt und nur dadurch erreicht wurde, weil die Mitglieder sehr viel Freizeit und Opferbereitschaft für die Mitmenschen aufgebracht haben“, unterstrich Jochen Groß exemplarisch. Deshalb sei es eine wichtige Aufgabe der Stadt, die Feuerwehr gut und zeitgemäß auszustatten, wobei beispielsweise im Zuge der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans die Meinungen der aktiven Feuerwehrleute für den Gemeinderat relevant sein sollten. Strukturelle Änderungen dürfe es nur mit, aber nicht gegen die Feuerwehrabteilungen geben, betonten alle drei unisono.

„Von Seiten des Gemeinderats und der Stadtverwaltung wird alles dafür getan, dass die Feuerwehren auf einem guten materiellen Ausstattungsstand bleiben“, versicherte der Bürgermeisterstellvertreter. Dazu zähle, dass die Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr Lauda-Königshofen speziell aufgrund Forderungen von Klaus Jockel und dem zumindest in der Mittelfristplanung Einzug gehalten habe sowie die Aussicht bestehe, die Anschaffungskosten in Höhe von voraussichtlich über 700 000 Euro eventuell zur Hälfte durch Fördermittel finanziert werden zu können.