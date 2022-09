Auf abenteuerliche Schatzsuche gehen

Zu den Hauptattraktionen der Königshöfer Messe zählt in diesem Jahr das spektakuläre und einzigartige Laufgeschäft „Pirates Adventure“, das erstmalig im Taubertal gastiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Königshofen. Nachdem die Traditionsmesse in Königshofen aufgrund der Corona-Pandemie sowohl 2020 als auch 2021 in ihrer üblichen Form zwangsläufig ausfallen und pausieren musste, kann sie derzeit nicht nur wieder in vollem Umfang durchgeführt werden, sondern unter Regie des städtischen Marktmeisters Jan Raddatz auch mit einigen neuen Attraktionen aufwarten.

Hierzu ist es ihm gelungen, das einzigartige und spektakuläre sowie deutschlandweit auf Volksfesten und Märkten bekannte und beliebte Laufgeschäft „Pirates Adventure“ erstmalig auch für die Königshöfer Messe zu gewinnen, um dort für karibisches Abenteuer- und Piratenflair zu sorgen. Zuvor war „Pirates Adventure“ unter anderem bereits auf dem Oktoberfest in München zu erleben.

Mehr zum Thema Königshöfer Messe Erfolgreicher Start in die Königshöfer Mess’ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Königshöfer Messe Königshofen: „Zug der Freiheit“ nach zwei Jahren der Einschränkung Mehr erfahren Königshöfer Messe Über 2000 Fans erwartet Mehr erfahren

Zwar ist dieses Laufgeschäftsunikat an sich keine absolute Neuigkeit, sondern wurde schon Ende der 90er Jahre von dem niederländischen Schausteller und Unternehmer Boesveld van Tol auf dessen Auftrag hin konstruiert; jedoch konnte er es krankheitsbedingt nur kurze Zeit betreiben.

Die Idee für dieses aufwändige Projekt hatte der Niederländer resultierend aus der außerordentlich erfolgreichen US-amerikanische Piratenfilmreihe der Walt Disney Pictures „Pirates of the Caribbean“ („Fluch der Karibik“).

Daraufhin erwarb im Jahr 2000 ein traditionelles Schaustellerunternehmen aus Nordrhein-Westfalen für 1,5 Millionen DM das zum Verkauf ausgeschriebene Werk. Die neuen Inhaber gastierten mit „Pirates Adventure“ wiederholt auf Jahrmärkten in den Niederlanden als Boesveld van Tols Nachfolger und zunehmend auch in Deutschland.

Da sich dieses Laufgeschäft als äußerst gelungenes Erfolgsmodell entpuppte, konnten die Betreiber auch auf dem inländischen Markt konkurrieren und dort bestehen. Die beeindruckend gestaltete farbenfrohe und spektakuläre Fassade – unter anderem mit einer mächtigen, sich bewegenden und sprechenden Piratenfigur sowie einem überragend großen Weißen Haifisch – gibt eine Einstimmung auf den Parcours im Inneren des Laufgeschäftes.

Dort werden in fünf Szenen mit animierten Figuren sowie interaktiven und modernsten Technologien diverse Ausschnitte des Piratenlebens in der Südsee aufregend hautnah nachgestellt, während sich die Besucher auf eine fiktive und ebenfalls abenteuerliche Schatzsuche begeben können.

Kinder ab sechs Jahren dürfen gegebenenfalls alleine den Piratenparcours mit seiner Simulationstechnologie erkunden. Sollte es den kleinen Besuchern zu unheimlich werden, besteht nach der ersten der fünf Szenen, dem sogenannten „Introraum, die Möglichkeit, das Geschäft wieder zu verlassen und den bezahlten Eintrittspreis rückerstattet zu bekommen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Laufgeschäften wird bei „Pirates Adventure“ zum Beispiel auf Wasser-, Luftdruck- oder Spiegelspielereien als „Geschicklichkeitsparcours“ verzichtet. Daher ist es für jüngere Kinder ebenso geeignet wie für ältere Semester, sofern sie gut zu Fuß sind. Insofern stellt „Pirates Adventure“ einen spannenden und generationsübergreifenden Abenteuerspaß für die ganze Familie dar – von den Kleinsten bis zu den Großeltern. Der Parcours kann Szene für Szene in rund sieben Minuten absolviert werden.

Die insgesamt 56 Tonnen schwere Konstruktion ist aus drei Teilen zusammengesetzt. Dazu zählen ein Mittelbau, ein zweiter Bau mit den Simulationsanlagen und ein weiterer mit den Wasseranlagen. Für eine möglichst reibungslose Logistik werden die Elemente mit drei Sattelzuggespannen von einem Ort zum anderen transportiert. Hinzu kommt ein viertes Gespann mit dem Wohnwagen.