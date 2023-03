Asphaltschicht im ersten Bauabschnitt aufgebracht

Lauda. Die Bauarbeiten an der Becksteiner Straße gehen weiter – wenn auch mit rund drei Monaten Zeitverzug, wie es bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag hieß. Vor wenigen Tagen ist im ersten Bauabschnitt zwischen der Einmündung Lerchenstraße und der Oberlaudaer Straße, der L 511 und dem Abzweig K 2832, nun endlich die Asphaltschicht aufgebracht worden. Diese Arbeiten konnten im vergangenen November aufgrund des Wintereinbruchs nicht mehr erfolgen, machten Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Stadtbaumeister Tobias Blessing auf Nachfragen aus dem Gemeinderat deutlich. Nach den Osterferien, so die Planung, soll dieser Bauabschnitt für den Verkehr wieder freigegeben werden. In Vorbereitung ist aktuell der zweite Bauabschnitt vom Gäßleinsweg bis zur Philipp-Adam-Ulrich-Straße. Bild: Seufert

