Arbeiten in Winter und Frühjahr besprochen

Lauda. Nach langer Winter- und Coronapause trafen sich erstmals wieder Mitglieder des Imkervereins Taubergrund zu einer Monatsversammlung am Lehrbienenstand bei Heckfeld, um sich über aktuelle Arbeiten an den Bienenvölkern und Vereinsangelegenheiten auszutauschen. In Vertretung des Vorsitzenden konnte der Zweite Vorsitzende, Günter Prieschl, einige unerschrockene Mitglieder begrüßen, die auch bei nasskalter Witterung nicht den Weg zum Versammlungsraum scheuten.

In seinen Ausführungen ging er, nach einem kurzen Rückblick auf die Wintermonate, auf die derzeit wichtigste Phase im Bienenjahr mit Auswinterung und den Frühjahrsarbeiten ein. Der Winter im Dezember und Januar war geprägt von wenigen Frosttagen. Die Winterbehandlung konnte im Dezember bei brutfreien Völkern gut durchgeführt werden. Allerdings mussten zu diesem Zeitpunkt schon einige Imker Völkerverluste durch die Varroose feststellen. Ein günstiger Behandlungszeitraum im August und September war sehr eng, sodass die eingesetzten Mittel oft nicht ausreichend gewirkt haben. Im süddeutschen Raum werde mit einer höheren Verlustrate gerechnet, hieß es.

Im stürmischen und regenreichen Februar gab es einige wenige Tage für die ersten Reinigungsflüge. Schon am 3. März, der sich mit vielen Sonnentagen, aber frostigen Nächten präsentierte, begann die Salweidenblüte, einer der wichtigsten Pollenspender für die Bienen. Damit begann auch die richtige Brutentwicklung in den Völkern, sodass die erste Völkerdurchsicht erfolgen konnte. Die Kontrolle gilt vor allem den Futterreserven, denn bei der Brutentwicklung benötigen die Bienen das meiste Futter. Acht bis zehn Kilogramm sollte ein Volk auf zwei Zargen noch zur Verfügung haben. Die Futterwaben müssen nahe am Brutnest sitzen, dass sie auch an kalten Tagen gut zu erreichen sind. Bei Futtermangel schafft man Abhilfe mit Flüssigfutter oder Futterteig in kleinen Portionen, am besten aber mit vorrätigen Honigwaben.

Kurz vor Beginn der Frühjahrsblüte sollten die Imker alles vorbereiten, um die Völker rechtzeitig erweitern zu können. Die Erweiterungszarge wird mit ausgebauten Waben in der Mitte und mit Mittelwänden an den Rändern ausgestattet und über Absperrgitter aufgesetzt. Dabei können überschüssige Futterwaben aus den unteren zwei Zargen entnommen werden und durch ausgebaute Waben und einem Drohnenrahmen als „Varroafangwabe“ nahe an der Brut ersetzt werden. Der Ausbau des Drohnenrahmens sollte überprüft und spätestens nach 21 Tagen ausgeschnitten werden. Er gilt auch als guter Anzeiger für die Entwicklung des Bienenvolkes und einer eventuellen Schwarmlust.

Der Leiter des Lehrbienenstandes, Bernhard Gehrig, berichtete über die Durchführung eines Neuimkerkurses mit rund 20 Teilnehmern.

Das Frühjahr ist auch die Zeit, um an die Wildbienen und andere Insekten zu denken. Durch eine geeignete Auswahl von Stauden und Beetbepflanzungen lässt sich ein vielfältiges Angebot für blütenbesuchende Insekten schaffen. Gestaltungsvorschläge und Sortenempfehlungen fände man auf der Internetseite der Bayerischen Landesanstalt in Veitshöchheim, wurden die Teilnehmer informiert.

Neue Rechtsnormen für Tierarzneimittel gelten ab dem 28. Januar, so Prieschl. Diese sind auch für die Imkerei zu berücksichtigen und betreffen vor allem die bislang zugelassenen Varroazide, die nur noch mit einer Übergangsfrist bis zum Jahre 2027 zugelassen sind. Eine entsprechendes Bestandsbuch über die Anwendung von Arzneimitteln bei Bienenvölkern sei ab sofort erforderlich.

Zum Schluss berichtete Prieschl noch von einer Vorstandssitzung, in der beschlossen wurde, die Aktivitäten im Verein nach der Coronapause langsam wieder hochzufahren. So sind einige Verschönerungsarbeiten rund um den Lehrbienenstand vonnöten und für Sonntag, 17. Juli, wird ein Imkerfest geplant.

Der Kreisvorsitzende Johann Vogeltanz wurde für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt, wurde mitgeteilt.

Erwähnt wurde der Badische Imkertag in Müllheim und eine „Lange Nacht der Bienenwissenschaft“. pm