Arbeiten erfordern neue Sichtweise

Lauda-Königshofen. „Erfreut und gerührt“ begrüßte Dr. Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Lauda, zahlreiche Gäste zur 33. „art after work“ und der 143. allgemeinen Ausstellung in der FabrikGalerie, dem repräsentativen Entree der Firma.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Entgegen der einmaligen virtuellen Vernissage als Experiment sieht er doch aktuell wieder einen „Start in den Höhepunkt“ mit dieser Ausstellung. Nicht fehlen durfte hier auch der besondere Gruß an verdiente Mitarbeiter und treue Gäste – auch nicht der Rückblick auf Norbert Gleich, dem nun Anatolij Schelhorn im Kunstkreis-Vorsitz folgt.

Eindrucksvolle Präsentation

In einem Zwiegespräch konnten Ute Haecker, die sich schon lange auf die Ausstellung freute, und Claudia Haevernick Wissenswertes wie unter anderem den Hinweis auf die Einschränkung durch die Leinwand, dagegen den „Raum“ als Lösung wie auch den Vergleich mit der Natur „Kunst weiß mehr als der Künstler...“ vermitteln.

Mit der Ausstellung „Fläche Farbe Raum“ nimmt die FabrikGalerie Lauda nach der langen durch die Corona-bedingte Pause ihre Ausstellungsreihe „art after work“ zur großen Freude ihrer Besucher wieder auf – und dies gleich mit der sehr eindrucksvollen Präsentation einer ungewohnten Technik: Die Künstlerin Ute Haecker zeigt filigrane Holz- und Stahlarbeiten, die eine neue Sichtweise erfordern. In diesen Arbeiten entstehen optische Illusionen – das Auge entdeckt neue dreidimensionale Räume.

Die Künstlerin selbst sagt: „Ganz im Augenblick zu sein, unmittelbar zu empfinden, das ermöglicht uns die Kunst. Diese Augenblicke, diese neuen Räume möchte ich durch meine Arbeiten mit dem Betrachter teilen. Bewegt sich der Betrachter auf das Bildobjekt zu, macht er seine eigenen Erfahrungen von Irritation, Imagination und Verwandlung“.

Mehrdimensionale Objekte

Stahl und Holz, die sie mit Säge oder Laserschneider bearbeitet und mit Wachstempera bemalt, sind die Arbeitsmaterialien für die mehrdimensionalen Wandobjekte, die Ute Haecker in ihrem Atelier erschafft. Inspiration für diese scheinbar im Raum schwebenden Strukturen findet sie in der Natur, zum Beispiel in der Mikrobiologie oder der Formenwelt des ozeanischen Mikrokosmos.

Ute Haecker, geboren 1949 in Vellberg in der Nähe von Schwäbisch Hall, entwickelte früh ihre Liebe zum Zeichnen und Malen. Sie studierte Malerei und Kunstgeschichte an der Kunsthochschule Karlsruhe und wechselte nach dem ersten Staatsexamen zum Studium der Freien Malerei an die Hochschule der Künste Berlin.

Die Erfahrungen in der damals geteilten Großstadt, wie das Arbeiten mit freien Künstlergruppen, haben sie und ihre Kunst nachhaltig beeinflusst und grundlegend verändert.

In dieser Zeit experimentierte sie viel: mit verschiedenen Materialien, der Herstellung von riesigen Papierbildern und Wandobjekten. Ihre Werke wurden seit ihrem Debüt im Jahr 1991 in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in ganz Deutschland und auch der Schweiz ausgestellt.

Berlin als Wahlheimat

Ihrer Wahlheimat Berlin ist Ute Haecker bis heute treu geblieben. Für ihre Ausstellung „Fläche Farbe Raum“ in der Lauda FabrikGalerie reist die Künstlerin – zumindest für kurze Zeit – ganz in die Nähe ihrer alten Heimat zurück. Ein Ausflug nach Vellberg lohnt sich, denn dort besitzt Ute Haecker seit 2019 ein Zweit-Atelier.