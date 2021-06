Appel GmbH in Lauda: Fachkräftemangel ein Problem

Lauda-Königshofen. Den meisten dürfte der Firmenname Appel eher unbekannt sein. Doch die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man schon einmal mit den Produkten des Familienunternehmens aus Lauda-Königshofen in Berührung gekommen ist. Die Appel GmbH mit Sitz zwischen Königshofen und Sachsenflur hat sich auf Teile aus Elastomer- und Kunststofftechnik spezialisiert. Das Portfolio reicht von Milchschläuchen über Auto-Lenkstockverkleidungen bis hin zu Dichtungen und Bauteilen für den Sanitärbereich. Der Firma stattete Bürgermeister Lukas Braun einen Besuch ab.

1956 von Bruno Appel und einem Partner auf dem Gelände einer ehemaligen Wassermühle gegründet, zählt das Unternehmen heute mehr als 400 Mitarbeiter an drei Standorten – neben Lauda-Königshofen auch Boleslawiec (Polen) und Gedern. „Vor 65 Jahren hat mein Großvater die ersten Gummiformteile hergestellt. Zuvor wurden Getreide und Gewürze gemahlen, Holz gesägt und zu Beginn des 20. Jahrhunderts für die umliegenden Ortschaften Strom erzeugt“, berichtete Michael Appel, der die Firma gemeinsam mit seinem Vater Jürgen leitet.

Dass man mittlerweile zu einem wichtigen Lieferanten für die Automobilbranche geworden sei, sorge für ein verlässliches Standbein. „Da wir vom Rohstoffeinkauf über die eigene Mischungsherstellung der Elastomere sowie der Konstruktion und Entwicklung der Bauteile alles im eigenen Hause darstellen können, haben wir eine hohe Wertschöpfung in der Gruppe. Durch die zentrale Lage in Europa nutzen wir logistische Vorteile“, erläuterte Jürgen Appel. Vor allem die Automobilbranche nutzt die Produkte, darunter auch Lamborghini. „Unser Spezialgebiet sind Elastomer- und Kunststoffbauteile außerhalb des Motorraums. Es ist daher unerheblich, ob es sich um einen Verbrennungsmotor oder ein E-Auto handelt.“ Für eine größere Flexibilität und wirtschaftliche Rationalisierung will man die Lieferketten verringern.

Dass man auch Saudi-Arabien und China mit Produkten beliefere, sieht Jürgen Appel als einen Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der eigenen Produkte.

Der Fachkräftemangel ist ein Problem. Beim Vor-Ort-Besuch zeigten sich Bürgermeister Braun und Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister beeindruckt vom Unternehmen. Es sei schwierig, im technischen Bereich geeignete Auszubildende zu finden. Zudem erkundigten sich die Stadtvertreter nach Möglichkeiten, das Unternehmen mit Jahresumsätzen von mehr als 50 Millionen Euro weiter voranzubringen. Jürgen und Michael Appel bekräftigten den Wunsch nach einem schnelleren Breitbandausbau. stv