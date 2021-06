Anwohner übt Kritik am Neubau

Lauda-Königshofen. Seinem Unmut über den Neubau eines Mehrparteienwohnhauses am Marktplatz in Lauda machte ein Anwohner bei der Gemeinderatssitzung am Montag Luft. Schon mehrfach hatte sich der Technische Ausschuss mit dem Thema beschäftigt. Der Bürger sprach von einem „Schandfleck“ in der Häfnergasse. Als ehemaliger Gemeinderat werde er von vielen Leuten, die nicht wüssten, dass er nicht mehr dem Gremium angehöre, darauf angesprochen und auch kritisiert. Er monierte die Salamitaktik bei der Baugenehmigung, die Höhe des Hauses und auch die Balkone in Richtung Rathaus, die anderen Angrenzern nicht erlaubt worden seien. Auch der Punkt Fachwerk, das bei anderen Neubauten am Marktplatz vor Jahren Pflicht gewesen sei, wurde angeführt. Er sprach davon, dass anderen Bürgern „Steine in den Weg gelegt werden“.

AdUnit urban-intext1

Stadtbaumeister Tobias Blessing erläuterte die Teilbaugenehmigungen. Die hingen damit zusammen, dass das Landratsamt pro Geschossdecke eine neue Genehmigung erteilte. Mit der Bauausführung habe das aber nichts zu tun. Der Bauherr habe auch alle Auflagen erfüllt.

Bürgermeisterstellvertreter Hubert Segeritz, der die Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Dr. Lukas Braun leitete, räumte ein, dass mit dem Neubau „vielleicht nicht alles optimal gelaufen“ sei. dib