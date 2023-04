Antrag fallen gelassen

Lauda-Königshofen/Stuttgart. Wie Dr. Samuel Thomann, Pressesprecher des Verwaltungsgerichtes Stuttgart, den Fränkischen Nachrichten am Donnerstag mitteilte, hat der Circus Henry den Antrag, den Aufenthalt auf der Wiese neben der Tauber-Franken-Halle in Königshofen nachträglich zu legalisieren, zurückgenommen, nachdem das Gericht einen Hinweis zu den Erfolgsaussichten des Antrags erteilt habe. Demzufolge sei nicht abgelehnt worden. Das Gericht werde einen Einstellungsbeschluss erlassen, in dem besonders über die Kostentragung für das gerichtliche Verfahren entschieden werde, so Dr. Thomann.

Besagte Wiese stehe zwar überwiegend im Eigentum der Stadt. Allerdings sei sie nicht für öffentliche Veranstaltungen gewidmet. Das heiße, es handele sich hierbei nicht um eine öffentliche Einrichtung. Diese Wiese werde regelmäßig zweimal im Jahr für zwei Großveranstaltungen (Rockfestival und Volksfest/Messe) als Parkplatz genutzt.

Aufgrund dieser Rechtslage könne das Begehren, die Stadt zu verpflichten, dem Circus den Zugang zu dieser Wiese zu gewähren, keinen Erfolg haben, heißt es in einer Begründung. Daher war vom VG eine Frist bis Mittwoch, 12 Uhr, gesetzt worden, den Antrag zurückzunehmen. ktm