Antiquitätenhändler vor zehn Jahren brutal getötet

Es ist ein Verbrechen, das nicht so schnell in Vergessenheit gerät: Vor zehn Jahren wurde der Antiquitätenhändler Heinz-Jürgen Biedron brutal getötet – weil die Täter bei ihm Geld vermuteten.

Unterbalbach. Was vor zehn Jahren in Unterbalbach geschah, ist bei Martin Fessner und Reinhard Vollmer noch immer sehr präsent. In dem mehr als 213 Seiten starken Abschlussbericht, aus der Feder des ehemaligen Kriminalhauptkommissars Reinhard Vollmer als Hauptsachbearbeiter, der rund 30 Aktenordner zusammenfasst, müssen sie nicht hineinschauen: Am 18. Dezember 2012 wurde Heinz-Jürgen Biedron erschlagen und am nächsten Tag von einer Polizeistreife aufgefunden. Fessner, heute Kriminaldirektor beim Landeskriminalamt in Stuttgart, leitete damals die Sonderkommission der Tauberbischofsheimer Kripo. Er wird genau wie sein Kollege und viele Bürger beim Vorbeifahren am Gebäude immer wieder mit den Erinnerungen konfrontiert.

Intensive Wochen

„Es waren sehr intensive Wochen mit akribischer Polizeiarbeit“, erinnert sich Fessner noch sehr genau. Feiertage wie Weihnachten und Neujahr fielen für die 30 Beamten der Soko aus. Es wurde rund um die Uhr gearbeitet.

Reinhard Vollmer hatte Rufbereitschaft und saß vor dem Fernseher, als der Anruf der Kollegen an diesem Abend bei ihm einging. Die Nachbarn des Antiquitätenhändlers hatten die Polizei gerufen, weil sie den 70-Jährigen tagsüber nicht gesehen hatten. „Sonst stand er immer an der Straße in Erwartung von Kundschaft“, so Vollmer.

Also betrat eine Streifenbesatzung am 19. Dezember 2012 das Gebäude und fand den Mann in einer Blutlache im Obergeschoss tot auf. Er lag schon mehrere Stunden auf dem Boden. Vollmer war kurz darauf ebenfalls am Tatort, Gerichtsmedizin und Spurensicherung wurden hinzugezogen. Dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelte, war sofort klar. „Der Mann wurde brutal erschlagen“, so Fessner. „Übertötet“ sagen die Fachleute dazu, weil der Täter mehr als erforderlich auf ihn eingeschlagen hat.

Noch am Abend wurde Martin Fessner informiert und eine Sonderkommission ins Leben gerufen. Zahlreiche Kräfte aus umliegenden Polizeidirektionen, etwa Heilbronn, Heidenheim oder Künzelsau wurden hinzugezogen. „Da läuft vieles standardisiert“, so der Sokoleiter.

Intensive und sehr umfangreiche Ermittlungen begannen. „Bei Tötungsdelikten steckt oft eine Beziehungstat dahinter. Schwieriger wird es, wenn es keine augenscheinliche Motivlage gibt“, sagen die Kriminalpolizisten. Also ging es erst einmal an die Beschaffung von Informationen. Was war Biedron für ein Typ Mensch, wie war sein Lebensumfeld, mit wem hatte er regelmäßig Kontakt, was waren seine Gewohnheiten und Vorlieben? Allein 500 Menschen im direkten Umfeld des Opfers und mehr als die Hälfte der Unterbalbacher Bürger wurden befragt. Und die Beamten hatten zur Beweissicherung noch ein anderes Problem zu lösen: Am Tag, als der Antiquitätenhändler gefunden worden war, fand die Abfuhr des Biomülls im Ort statt. Wurden Beweisstücke wie Kleidungsstücke so entsorgt? Für die Kripo bedeutete dies, 300 Tonnen Bioabfall in Würzburg zu sichten. „Eine sehr arbeitsintensive und belastende Aufgabe“, so die Ermittler im Rückblick

Aufgrund der Indizienlagen gingen die Beamten von mehreren Tätern aus. Ermittelt wurde in alle Richtungen, zumal der 70-Jährige bereits rund ein Jahr zuvor Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden war. „Damals konnte er die Täter in die Flucht schlagen“, so Vollmer. Also begann man auch in diesem Umfeld zu suchen.

Glücksfall Tatwaffenfund

„Glück“ war dabei der Fund des Tatwerkzeugs. Ein Gipserbeil wurde wenige Tage nach dem Mord bei einer umfangreichen Suchaktion entlang von Straßen und Wegen nur wenige Kilometer entfernt bei einem Parkplatz entdeckt. „Die Auffindesituation sprach dafür, dass der oder die Täter zu Fuß unterwegs gewesen sein mussten“, so Vollmer. Und durch das Beil, das Blut des Opfers und zwei unbekannten DNA-Spuren aufwies, sei man in die Richtung der Täterschaft gebracht worden. Denn die mutmaßlichen Räuber vom Jahr zuvor standen in Verbindung mit einem ungarischen Familienclan, der mittlerweile in Bad Mergentheim ansässig war.

Ausgebaut wurde die Öffentlichkeitsarbeit. Wertvolle Hinweise lieferte den Beamten auch eine ungewöhnliche Aktion: Am Dienstag, 8. Januar, genau drei Wochen nach der Tat, wurden 1024 Autofahrer in der Ortsmitte unweit des Tatorts befragt, die regelmäßig die Strecke fuhren. 400 Vernehmungen entstanden daraus. „Die Leute hatten Verständnis“ so Vollmer. Der Soko sei wichtig gewesen, diejenigen zu erreichen, die immer durch Unterbalbach fuhren und vielleicht zur tatrelevanten Zeit etwas gesehen haben könnten. „So kamen wir zu einem Phantombild und einem weiteren Puzzlestein“, erklären die beiden.

Die Soko-Leitung koordinierte die Abarbeitung der vielen Spuren. Täglich mussten dabei die gewonnenen Erkenntnisse und die Vernehmungen studiert und alle Schritte mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Mosbach abgestimmt werden. Der tägliche Informationsaustausch sei dabei sehr wichtig gewesen. „Alle mussten stets auf dem aktuellen Stand sein“, betont Fessner. Und er zollt den Kolleginnen und Kollegen ein großes Lob: Alle waren trotz der Feiertage und den enormen Anforderungen mit großem Engagement dabei.

Abhörmaßnahmen

Zur intensiven Polizeiarbeit gehörten verschiedene operative Maßnahmen, darunter auch Abhörmaßnahmen. Durch die akribische Abarbeitung aller Spuren verdichtete sich das Bild. Ins Visier der Ermittler ist dabei ein Mann aus Würzburg geraten, der später wegen eines Sexualdelikts zum Nachteil der damals 13-jährigen Enkelin der Clan-Chefin selbst vor Gericht stand. Er pflegte einen engen Kontakt zur ungarischen Familie, die auch Heinz-Jürgen Biedron gut kannte und er hatte bei der Polizei angegeben, die zwei tatverdächtigen Männer mit seinem Auto nach Unterbalbach an den Tatort gefahren zu haben. „Im Prozess hat zudem die Enkelin ihre Oma schwer belastet“, erklärt Vollmer.

Am 24. Januar wurde das Wohnhaus der Ungarn in Bad Mergentheim zusammen mit Spezialeinsatzkräften durchsucht. Dabei wurden zahlreiche Schmuckstücke sichergestellt. Die festgenommenen Clanmitglieder wurden daraufhin parallel verhört. „Wir konnten den Beschuldigten neun Einbrüche mit einem Schaden von etwa 100 000 Euro nachweisen“, so Fessner. Aufgrund einer DNA-Spur am Tatwerkzeug konnte letztlich der 25-Jährige als Haupttäter für die Tötung des Antiquitätenhändlers überführt werden.

„Wir waren so erleichtert“, freuen sich Fessner und Vollmer noch heute über den Erfolg. Dass die gesamte Kriminalpolizei Tauberbischofsheim über Wochen hinweg an der Aufklärung des Verbrechens gearbeitet hat, war für alle Beteiligten eine sehr hohe Belastung. Anspannung und eigener Erwartungsdruck seien hoch gewesen.

Lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld: Das ist die Strafe für die damals 61-jährige Clanchefin als Anstifterin zum Mord. Sie hatte sich zusätzlich wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern vor Gericht zu verantworten. Die beiden damals 33- und 25-jährigen Täter sollten den in den Augen der Ungarin „wohlhabenden Antiquitätenhändler aufsuchen, um ihn zu berauben und erforderlichenfalls auch zu töten“, so die Ermittler vor zehn Jahren. Die Männer hatten sich vor Gericht auch wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu verantworten. Alle drei sitzen noch immer hinter Gittern.

War dies ein besonderer Fall? Fessner und Vollmer sind sich einig: „Ja, weil die Motivlage zuerst unklar klar war, und sich die Ermittlungen sehr umfangreich gestalteten.“ Aber auch die insgesamt aufgedeckten Dimensionen erschüttern die Beamten: „Raubmord, sexueller Missbrauch von Kindern, räuberische Erpressung und Eigentumsdelikte.“ Und dabei hätten die Täter nur zugegeben, was ihnen ohnehin nachgewiesen worden sei.

„Die hatten kein Unrechtsbewusstsein“, so der damalige Hauptsachbearbeiter im Rückblick. „Wenn wir sie nicht hätten überführen können, hätten sie vermutlich weitergemacht, um so ihren Lebensunterhalt zu bestreiten – und vielleicht weitere Tote in Kauf genommen.“