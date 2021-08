Angebot für Menschen mit Demenz

Lauda-Königshofen. Die Malteser bieten ab September in Messelhausen ein „Café Malta“ an, ein neues Betreuungsangebot für Menschen mit Demenz. Das Café Malta hatte letztes Frühjahr kurz gestartet, musste dann aber wegen Corona wieder schließen. Jetzt wird es ab Anfang September jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr seine Türen erneut öffnen. Ziel des Angebotes ist es, einmal in der Woche Menschen mit demenzieller Erkrankung zu betreuen und durch individuelle Unterstützung, gezielt Fähigkeiten und Talente anzuregen oder wiederzuentdecken und damit die pflegenden Angehörigen, die durch die Pflege eines erkrankten Familienmitglieds kaum noch durchatmen können zu entlasten.

Einen demenzkranken Menschen zu pflegen, ist eine große Herausforderung. Der Erkrankte benötigt rund um die Uhr Aufmerksamkeit. Zeit für sich selbst bleibt pflegenden Angehörigen nur wenig. Das führt oft zu großer Belastung betreuender Angehöriger und bringt sie an ihre seelischen und körperlichen Grenzen. Die Last der Pflege und Betreuung müssen Angehörige aber nicht alleine tragen. Die Malteser unterstützen und schenken einige Stunden Freiraum in der Woche. Zeit für sich selbst zu haben und seinen Angehörigen gut versorgt zu wissen, ist für Pflegende ein echter Gewinn. Die Gestaltung der Nachmittage übernehmen qualifizierte und erfahrene Demenzbegleiter unter der Leitung der Koordinatorin Andrea Hart.

Das Beisammensein wird individuell gestaltet. Zudem bieten die Malteser die Möglichkeit an, die Gäste zu Hause abzuholen. Weitere Informationen gibt es bei Andrea Hart, Telefon 09346/9295557 oder per Mail: andrea.hart@malteser.org. Sie führt die Erstgespräche und beantwortet offenen Fragen.