Angebot für berufstätige Eltern

Lauda-Königshofen. Schon seit etlichen Jahren bieten die Stadt Lauda-Königshofen und der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus die „Verlässliche Ferienbetreuung“ in den Sommerferien an. Die Idee ist, berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden die Möglichkeit zu geben, Beruf und Familie zu vereinbaren. Berufstätige Eltern werden flexibler in ihrer Urlaubsplanung, da durch die gesicherte Betreuung der Kinder in der Ferienzeit gearbeitet werden kann. Darüber hinaus kann der Urlaub der Eltern auch gemeinsam verbracht werden. Der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus bietet berufstätigen Eltern die Möglichkeit, Kinder zwischen sechs und elf Jahre bei der verlässlichen Ferienbetreuung anzumelden. Diese Ferienbetreuung ist nur wöchentlich buchbar. Die Betreuungszeit beginnt am frühen Morgen und endet mit Dienstschluss der Eltern beziehungsweise nach gemeinsamer Absprache.

Folgende Termine können gebucht werden: 16. August bis 3. September. Anmeldeschluss ist der 30. Mai. Das Anmeldeformular kann auf www.lauda-koenigshofen.de („Leben und Wohnen“ / „Schulen und Kindergärten“ / „Ferienbetreuung“) heruntergeladen und ausgefüllt werden. Es kann anschließend vor Ort im Bürgertreff Mehrgenerationenhaus (Josef-Schmitt-Straße 26a) im Briefkasten eingeworfen oder per Mail an mgh@lauda-koenigshofen.de geschickt werden.