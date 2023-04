Anerkennung verdient

Mit den Worten „Bleiben Sie sicher“ beendet Rudi Cerne, Moderator des ZDF-Dauerbrenners „Aktenzeichen XY ungelöst . . .“, alle vier Wochen die Sendung. Zwar entwickelt sich die Zahl der Gesamtstraftaten nach Ende der Corona-Pandemie auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn – wie erwartet – wieder nach oben. Dennoch können die Bürger für sich in Anspruch nehmen, in einer der sichersten Regionen Deutschlands zu leben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das ist in erster Linie ein Verdienst der mehr als 1450 Beamten, die durch ihren tagtäglichen Einsatz ganz wesentlich dazu beitragen, dass dies so ist – und dies verdient unser aller Respekt und Anerkennung.

Derzeit vollzieht sich beim Personal (noch) ein Generationswechsel – so auch auf dem Stuhl des Präsidenten. Auf den 64-jährigen Hans Becker folgt der 50-jährige Frank Spitzmüller. Er hat von seinem Vorgänger ein gut bestelltes Feld übernommen, das er in den nächsten Jahren nach eigenen Vorstellungen so beackern wird, dass wir alle auch künftig von den Früchten hervorragender Polizeiarbeit profitieren – und uns auch in Zukunft weiter sicher fühlen dürfen.