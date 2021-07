Anerkennung für sorgfältige Kultivierung

Einen beachtlichen Erfolg erziele das Weingut Johann August Sack aus Lauda bei der Premiere des von dem renommierten Magazin für Weinkultur „Vinum“ erstmals ausgelobten Wettbewerbs „International Wine Competition World of Rosé“.

Lauda. Die Winzer aus Lauda erhielten unter mehr als 1000 aus vielen Ländern eingereichten Rosé-Proben 86 von 93 vergebenen und maximal 100 möglichen Punkten. Zudem gab es eine Urkunde mit drei von fünf Sternen für den trockenen 2019er Zweigelt Königshöfer Kirchberg in der Kategorie „Rosé Dry bis zehn Euro“. Damit verbunden ist eine Platzierung im ersten Viertel unter den Mitbewerbern.

„Wir betrachten diese Auszeichnung vor allem als Möglichkeit, um zu sehen, wo wir mit Roséwein nicht nur im Vergleich in Baden, sondern international stehen. Darüber hinaus sind dies Anerkennung und Ansporn für die sorgfältige Kultivierung unserer Roséweine“, betont Karlheinz Sack sichtlich erfreut.

„Roséweine stehen sehr stark im Trend und gewinnen unaufhaltsam an Bedeutung“, erklärt der Geschäftsführer des Weinguts Johann August Sack, der zudem seit rund zwei Jahren als ehrenamtlicher Bereichsvorsitzender des Badischen Weinbauverbandes im Gebiet „Tauberfranken“ fungiert.

Enormer Zuwachs

„Kein Weinstil hat international einen solchen Zuwachs zu verzeichnen wie Rosé“, heißt es auch in einer Pressemitteilung der „Vinum“-Verantwortlichen. Die Zeiten, in der die „dritte Farbe in der Weinwelt“ ausschließlich mit Leichtigkeit und zumeist süßlichen Geschmacksrichtungen in Verbindung gebracht wurde, scheinen passé.

„Rosé ist ein seriöser und anspruchsvoller Wein, der enormes Reifepotenzial hat“, hebt Sack weiter hervor. Er verbinde Komplexität und Frische in besonderer Art und Weise. Außerdem könne er ein hochqualitativer und vollmundig harmonischer Begleiter zu zahlreichen Speisen sein. Das hätten die Verkostungen und Bewertungen bei der Prämierung „World of Rosé“ deutlich gezeigt.

„In vielen Winzerbetrieben ist Rosé noch immer vornehmlich Nebensache. Bei uns steht er beim sorgfältigen Ausbau ebenso im Fokus wie die Weiß- und Rotweine. Deshalb legen wir großen Wert auf diese Qualitätsmerkmale“, unterstreicht Sack. Darüber hinaus sei erfreulich, dass „Vinum“ diesen internationalen Wettbewerb ins Leben gerufen habe, um die Nuancen, Spektren und Qualitätsmerkmale der Roséweine sowie die diesbezüglichen Mühen der Weinwirtschaft in den Mittelpunkt zu stellen.