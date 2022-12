An Liedern wurde nicht gespart

Oberlauda. Nach zwei Jahren Hoffen, Bangen und Verzicht ist wieder ein Stück Normalität zurückgekehrt, so Fabian Bayer bei der Begrüßung zur Familienkrippenfeier am 24. Dezember in der Kirche St. Martin in Oberlauda. Von der KJC-Musikgruppe entsprechend eingestimmt, sie hatte bereits am Vormittag von den „Felsen“ aus weihnachtliche Melodien über das Dorf erklingen lassen, hatte sich das Gotteshaus entsprechend gefüllt. Diese Feier, eine Christmette konnte in Oberlauda leider keine stattfinden, wollte sich anscheinend niemand entgehen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Wortgottesdienst vom Katholischen Jugendclub um die Verantwortlichen Fabian Bayer und Niklas Hellinger (KJC) aufgebaut und in Szene gesetzt, dazu gehörten auch die Lesungen und Fürbitten, standen die Musikgruppe und die Kinder natürlich im Vordergrund. Und bei den Liedern wurde nun wirklich nicht gespart, aber sie gehören nun einmal zu Weihnachten und lassen automatisch noch mehr festliche Stimmung aufkommen. Vom Eingangslied „Macht hoch die Tür“ über „Nun freut Euch, ihr Christen“, „Zu Bethlehem geboren“, „Stille Nacht“, dem „Andachtsjodler“, „Ihr Kinderlein kommet“ und „Tochter Zion“ bis zum Auszugslied „Oh du fröhliche“ war nun wirklich alles dabei und es wurde von der Gemeinde fast schon mit leuchtenden Augen mitgesungen. Es hat in den letzten beiden Jahren doch etwas gefehlt!

Kinder waren Hauptakteure

Die Kinder waren jedoch die eigentlichen Hauptakteure dieser Familienfeier. Ob als römische Soldaten, sogar Kaiser Augustus war dabei und erklärte die Notwendigkeit dieser Volkszählung vor über 2000 Jahren, Engel, Hirten, Gastwirte Bethlehems oder natürlich Maria und Josef, sie alle spielten ihre Rollen mit Überzeugung und Herzblut und einen derart lang anhaltenden Schlussapplaus hat es in der Kirche schon seit Jahren nicht mehr gegeben.

Mehr zum Thema Ganz Oberlauda kam zusammen Endlich wieder Dorfweihnacht gefeiert Mehr erfahren Krippenspiele Kinder erzählen die Geschichte von Jesu Geburt Mehr erfahren Jugendhilfe Creglingen feiert Fest der Jubilare Langjährige Mitarbeiter als Anker Mehr erfahren

Fabian Bayer erinnerte mit einer besinnlichen Geschichte an die Zeit nach dem 2. Weltkrieg als ebenfalls, Parallele zu heute, viele Menschen auf der Flucht waren. Auch in seiner Geschichte spielte eine Scheune eine Rolle und die Protagonisten sehnten sich nach Frieden. Dieser setzte sich schließlich durch und so lässt sich diese Hoffnung vielleicht auf die heutige Zeit übertragen, auch wenn dies momentan noch in weiter Ferne scheint.

Sein abschließender Dank galt den Pfarrern Ralph Walterspacher und Stefan Märkl für die Überlassung der Kirche, Mesnerin Hildegard Zettelmeier für die Unterstützung vor Ort, der Musikgruppe für die musikalische Untermalung, auch der einzelnen Spielszenen, den Eltern und Helfern bei der Vorbereitung und natürlich den vielen Kindern, die mit Begeisterung mitgespielt hatten. Diese wunderbare Tradition, in diesem Jahr zum zezhnten Mal durchgeführt, sollte unbedingt erhalten bleiben. erha