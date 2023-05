Am „Tag des Gewässers“ teilgenommen

Lauda. Die Jugendgruppe des ASV Lauda nahm auch in diesem Jahr am „Tag des Gewässers“ des Landesfischerverbandes Baden-Württemberg teil. Organisiert von den Jugendwarten Rene Resch und Mareike Hüttermann und unterstützt von aktiven Mitgliedern des ASV reinigte die Jugendgruppe das gepachtete Tauberstück vom Wehrkessel über die Lange Weide und die Tauberbrücke bis weit nach der Eisenbahnbrücke. Auf der Gesamtstrecke von fünf Kilometern wurden einige Säcke mit Plastik- und Papiermüll gesammelt. Durch diese Reinigungsaktion wird nun optisch das Eingangortsbild von Lauda verschönert und die Natur am Tauberufer nachhaltig geschützt Bild: Angelsportverein

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1