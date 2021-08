Am Rosenmontag hat es gefunkt

Lauda. Goldene Hochzeit können an diesem Freitag die Eheleute Gisela und Paul Hönninger in Lauda feiern, die vor allem durch ihre beruflichen und zahlreichen ehrenamtlichen Aktivitäten bekannt sind.

Gisela Hönninger, die 1954 in Dettelbach als eines von vier Geschwistern geboren wurde, kam mit ihrer Familie als Vierjährige nach Lauda. Paul Hönninger erblickte 1951 als jüngstes von insgesamt sieben Kindern in Heckfeld das Licht der Welt, wo er im Landwirtschaftshof seiner Eltern aufwuchs. Nach dem Volksschulabschluss absolvierte er in Lauda eine Ausbildung als sogenannter „Postjungbote“, bevor er als 17-Jähriger nach Karlsruhe in den Postdienst versetzt wurde.

Das Jahr 1971 war für Gisela und Paul Hönninger in vielerlei Hinsicht von ganz besonderer Bedeutung. Am Rosenmontag lernten sie sich in Oberlauda nach dem Umzug kennen. Eigentlich habe Paul Hönniger am Abend nach Karlsruhe gewollt, da er tags darauf arbeiten musste, jedoch seien sie noch zum abendlichen Rosenmontagstanz nach Grünsfeld gegangen, erzählen die beiden Eheleute schmunzelnd.

Am 20. August heirateten sie standesamtlich im Rathaus und am nächsten Tag vor dem Traualtar in der Marienkirche in Lauda. Im November wurde Sohn Marko geboren, der heute mit seiner Ehefrau Diana und Tochter Mia im Obergeschoss des gemeinsamen Hauses lebt. Dieses Eigenheim hatten seine Eltern 1979 in fast kompletter Eigenregie mit Unterstützung von Paul Hönningers Brüder errichtet, nachdem die Familie zuvor in Gisela Hönningers Elternhaus gewohnt hatte.

Ebenfalls 1971 trat Paul Hönninger den 18-monatigen Wehrdienst in Külsheim an. Danach arbeitete er bis zu seiner Frühpensionierung 1998 in verschiedenen Aufgabenbereichen bei der Post in Lauda, unter anderem im Zustell-, LKW-Fahr- und Innendienst.

Seine Ehefrau begann 1977 bei der Post als Teilzeit- und Aushilfskraft in der Brief- oder Paketsortierstelle in Lauda sowie bei der Zustellung. 1980 durchlief sie eine Ausbildung zur Schalterfachkraft. Danach wurde Gisela Hönninger in verschiedenen Ortschaften der Region als Vertretung im Postschalterdienst eingesetzt. „Es war eine echte Herausforderung, weil jeder Schalter anders eingerichtet war und ich mich erst dort zurechtfinden musste“, erinnert sie sich. Ab 1996 war Gisela Hönninger Brief- und Paketzustellerin in Unterwittighausen, bis sie 2001 in Ruhestand ging.

In ihrer Freizeit gründeten Gisela und Paul Hönninger 1990 die Theatergruppe in Heckfeld, in der sie 20 Spielzeiten mitwirkten – sie als Regisseurin, er überwiegend als Organisator und Bühnenakteur. 1988 bis 1998 organisierten und leiteten sie Ferienfreizeiten für 50 bis 60 Kinder unter anderem im Salzburger Land, im Schwarzwald, in den Regionen Berlin und Hamburg sowie im Schloss Thalhausen.

Zudem leiteten die Eheleute Vorbereitungsseminare für Firmlinge unter anderem im italienischen Assi. Nach deren Firmung begleiteten sie junge Pilger auf dem Jakobsweg von Lauda nach Rothenburg ob der Tauber und im Folgejahr von dort weiter nach Esslingen.

Paul Hönninger war zudem von 1973 bis Mitte der 1990er Jahre Jugendleiter und Jugendtrainer beim FC Heckfeld. Seit 1999 engagiert er sich als Hausmeister im katholischen Pfarrscheuer und Pfarrhaus in Lauda. Gisela Hönninger ist seit rund 15 Jahren aktive Sängerin im katholischen Kirchenchor St. Jakobus in Lauda.

Wellness, Radfahren, Spazieren gehen und Reisen nennen beide als gemeinsame Freizeitgestaltungen, die sie nach wie vor ausüben. Und vor allem auch der liebevoll gestaltete Garten, den außerdem viele von Giesela Hönninger gefertigte Kunsthandwerkstücke zieren.

Aus Anlass der goldenen Hochzeit von Gisela und Paul Weckesser finden am Samstag, 21. August, um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der katholischen Kirche St. Jakobus in Lauda und danach die Familienfeier statt. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den zahlreichen Gratulanten und Wünschen an. pdw