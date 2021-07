Alter Sportplatz Opfer der Wassermassen

Unterbalbach. Die starken und vor allem lang anhaltenden Regenfälle der ersten Julitage blieben im Taubertal nicht ohne Folgen. Erwischt hat es einmal mehr auch den alten Sportplatz in Unterbalbach, unmittelbar neben dem Radweg und der Tauber gelegen.

Zunächst noch gehofft

Dabei hatte man gehofft, dass nach dem Anschluss des Sportheims des SV Anadolu an die Kanalisation, der Neuverlegung des Wasseranschlusses und der Sanierung des Radweges im September letzten Jahres richtiges Hochwasser auf dem alten Sportplatz kein Thema mehr sein würde. Denn mit der im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme ausgegrabenen Retentionsfläche, die zwar als „nicht aktiver Hochwasserschutz“ gilt, aber dennoch jede Menge Wasser aufnehmen kann, sah man sich auf Seite der Stadtverwaltung wohl in einem sicheren Bereich. Seinen Höchststand erreichte der Wasserpegel am Samstagvormittag, bei dem nicht nur das Spielfeld, sondern auch angrenzende Äcker und Felder überflutet wurden.

Für den SV Anadolu dürfte diese Überflutung sicherlich ein schwerer Schlag sein. In den Tagen vor der langen Regenperiode hatten umfangreiche Kultivierungsarbeiten zur Verbesserung der Spielfläche stattgefunden, die nun wahrscheinlich gänzlich vergebens sein dürften.