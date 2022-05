Altbau soll als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden

Königshofen. Gleich zweimal und in verschiedener Hinsicht war das Gebäude der ehemaligen Hauptschule in Königshofen sowie zugleich potenzieller Standort des zukünftigen neuen Kindergartens am Turmberg Thema bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Einstimmig beschloss das Gremium die Stellung eines Förderantrags im Rahmen des neuen Investitionspakts Baden-Württemberg „Soziale Integration im Quartier (Landes-SIQ)“ für den Neubau des kommunalen Kindergartens in Königshofen.

Ziel des vom Baden-Württembergischen Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen neu aufgelegten Städtebauförderungsprogramms ist der Erhalt und die Entstehung neuer Orte der Begegnung in Ortskernen und Quartieren. Mit dem neuen Landes-SIQ können unter anderem auch Kindertagesstätten gefördert werden. Voraussetzungen sind, dass die zu fördernde Einrichtung in einem Gebiet der städtebaulichen Erneuerung liegt, das Vorhaben nachhaltig ist und dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept für das Quartier entspricht. Dabei geht es vorrangig darum, Einrichtungen zu modernisieren und umzunutzen.

Deshalb wird, wie vom Gemeinderat ebenso entschieden, das bestehende Sanierungsgebiet „Eisenbahnvorstadt/Hexenstock“ in Königshofen um die erforderliche Fläche am Turmberg erweitert und diese in das Sanierungsgebiet miteinbezogen. Im Rahmen des Landes-SIQ beträgt der Fördersatz bei der Erneuerung und Umnutzung eines Gebäudes 60 Prozent sowie bei einem Neubau 30 Prozent der Gesamtbaukosten.

Seitens der Stadtverwaltung wurde zwischenzeitlich über den städtischen Sanierungsträger wie auch direkt Kontakt mit dem Regierungspräsidium in Stuttgart aufgenommen. Dabei wurde eine grundsätzliche Förderfähigkeit durch dieses Programm des Landes bestätigt, zumal die Stadt Lauda-Königshofen bereits entsprechenden Planunterlagen „in der Schublade“ liegen hat. Mit einer Entscheidung hinsichtlich des bis gegen Ende Juni zu stellenden Förderantrags sei voraussichtlich bis Oktober oder November 2022 zu rechnen, teilte Stadtbaumeister Tobias Blessing mit.

Ebenfalls einstimmig bewilligt hat der Gemeinderat den Abschluss eines Mietvertrags über den Altbau der Turmbergschule in Königshofen mit dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Im Rahmen des Krieges in der Ukraine kam das Landratsamt Main-Tauber-Kreis auf die Kommunen bezüglich Unterbringungsmöglichkeiten von Flüchtlingen zu. In diesem Zusammenhang entschied die Stadt Lauda-Königshofen, den leerstehenden Altbau der Turmbergschule zur Verfügung zu stellen. Bei einer Begehung mit Vertretern des Landratsamtes wurde deutlich, dass Umbaumaßnahmen insbesondere bezüglich des Brandschutzes und der Sanitäranlagen notwendig sind.

Diese Kosten werden in Abstimmung mit dem Landratsamt als Miete umgelegt. „Das Gebäude selbst wird kostenneutral dem Landratsamt zur Verfügung gestellt, da sich die Stadt an der Notlage nicht bereichern möchte, zumal viele private Haushalte in Lauda-Königshofen ebenfalls kostenfrei Flüchtlinge aufnehmen“, erklärte Blessing. Der Mietzeitraum sei nach Angaben des Stadtbaumeisters einvernehmlich vom 15. Mai 2022 bis 14. Mai 2023 festgelegt worden.

„Durch den Einzug der Flüchtlinge aus der Ukraine in die ehemalige Turmbergschule ist ein eventueller zeitnaher Umbau dieses Gebäudetraktes zu einem Kindergarten nicht mehr möglich, was ein weiteres Argument gegenüber dem Regierungspräsidium für den Neubau eines kommunalen Kindergartens darstellt“, konstatierte Blessing.