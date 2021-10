Als wahre Virtuosen an den Gitarrensaiten bewiesen

Lauda. Ein zum Großteil ungewöhnlich junges Publikum strömte kürzlich in den Rathaussaal, um sich vom meisterhaften Spiel der drei Gitarrenlehrer der Schule für Musik und Tanz zu überzeugen und den Werken aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen bezaubern zu lassen. Zeigen und erleben, wohin die Gitarrenlehrer ihre Schüler führen möchten und dadurch die Lernmotivation zu steigern, war die Intention, warum die Musikschule Lauda dieses Konzert veranstaltet hatte, so Musikschulleiter Edgar Tempel bei der Begrüßung. Er moderierte das Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gitarre ist nicht nur eines der beliebtesten Instrumente an deutschen Musikschulen, sie erfreut sich internationaler, ja weltumspannender Beliebtheit. Das wurde auch deutlich, wenn man die Herkunft der Komponisten des Programmes betrachtete, die aus neun verschiedenen Ländern Europas und Amerikas stammten.

Franz Beckert, Judith Köcsky-Vogel und Philipp-Manuel Arnold sind Absolventen des künstlerischen Diplomstudiums bzw. der Meisterklasse von Prof. Jürgen Ruck an der Musikhochschule Würzburg. Mit John Dowlands „Fantasia“ eröffnete Franz Beckert das Programm. Dieses ursprünglich für Laute komponierte Werk entführte die Zuhörer ins elisabethanische Zeitalter, in dem Dowland als Hoflautenist die Ohren und Gemüter verschiedener Fürstenhäuser Europas und als königlicher Lautenist des englischen Hofes ergötzte. Beckerts zweites Werk stammte von dem Kubaner Leo Brouwer, der nicht nur der bedeutendste Gitarrist und Komponist des 20. Jahrhunderts seines Heimatlandes, sondern ganz Lateinamerikas ist. Das lyrische, volksliedhafte Stück „Un Dia de Noviembre“ gehört zu seinen populärsten Werken und wurde für den gleichnamigen Film komponiert. Dann interpretierte Beckert noch das „Caprichio árabe“ von Francico Tárrega, dem großen spanischen Gitarristen des 19. Jahrhunderts, der zum Wegbereiter des modernen Gitarrenspiels wurde.

Judith Köcsky-Vogel begann ihre Part mit zwei Werken des Paraguayaners Augustin Barrios. Dieser war einer der ersten großen Gitarrenvirtuosen Südamerikas, sein Werk nimmt unter Gitarristen eine ähnliche Bedeutung ein wie Chopin für die Pianisten. Auch Judith Köcsky-Vogel entpuppte sich als wahre Gitarrenvirtuosin, wobei die Stücke, „Northern Lights“ von Jan Depreter und der berühmte Csárdás von Vttorio Monti jeweils noch eine Steigerung an Virtuosität erforderten. Diesem war die Künstlerin souverän gewachsen, was das im immer begeisterter applaudierenden Publikum regelrecht mitriss.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Philipp-Manuel Arnold vermochte durch seine äußerst originelle Programmauswahl den Spannungsbogen weiterhin hoch zu halten. Er begann mit zwei folkloristischen Tänzen des Kolumbianers Gentil Montana, um dann mit zwei Eigenkompositionen, in denen er seiner Gefühlswelt Ausdruck verlieh, fortzufahren. Wie er in seiner Komposition „Jannani“ die Verliebtheitsgefühle für seine im Konzert anwesende Freundin, deren Namen das Stück trägt, darstellte, berührte emotional so gut wie jeden.

Dass Arnold auch eine erstaunliche Stimme hat, mit der er ebenso intensive Gefühle ausdrücken und berühren kann, zeigte er mit den beiden Rocksongs „Lonely Day“ von System of a Down und „Creep“ von Radiohead, die er in seiner eigenen Unpluggedversion darbot und damit für den glänzenden Abschluss dieses rundum gelungenen Gitarrenkonzertes sorgte. smt