Dank eines langen Atems und mit kurioser Unterstützung des Zufalls ist es den Verantwortlichen der Stadtverwaltung gelungen, den Ausbildungsplatz im Bäderwesen endlich zu besetzen. Yasser Aradzi hat sich schnell und gut integriert – und die ersten Kapitel lassen den Schluss zu, dass eine kleine Erfolgsgeschichte geschrieben wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was allerdings überhaupt nicht geht, das sind die hohen bürokratischen Hürden, die vom Gesetzgeber in den Weg gestellt sind, um solch ein Vorhaben zu realisieren. Ich denke hierbei vor allem an die vielen Behördengänge. Die zuständigen Ministerien in Bund und Land sowie alle weiteren Stellen sind angehalten, diese Hindernisse aus dem Weg rasch zu räumen. Nur wenn dieser freigemacht wird, gelingt es, dem Fachkräftemangel erfolgreich und nachhaltig entgegenzuwirken.

Die Politik sollte personelle Ressourcen aus Nicht-EU-Ländern, zu denen der junge Marokkaner zweifellos zählt, als Chance begreifen, dem deutschen Arbeitsmarkt in vielen Bereichen auf die Sprünge zu helfen, anstatt das Ganze mit Füßen zu treten.