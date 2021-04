Alpha-Kurs fand großen Anklang

Lauda-Königshofen. Mit über 70 Beteiligten endete der erste Online-Alphakurs der katholischen Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen. Als kurzfristig angesetztes Experiment zog dieses Glaubensangebot nicht nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Stadtgebiet an, sondern auch aus der ganzen Region zwischen Wachbach, Buchen und Großrinderfeld. Bei jedem der acht Treffen gab es neun virtuelle Kleingruppen, in denen jeweils ein kurzer Film als Input angeschaut wurde. Die meiste Zeit des Abends war für den Austausch reserviert – in der Kleingruppe und später in der lockeren virtuellen Begegnung auf der so genannten Alpha-Wiese, einem digitalen Treffpunkt. Als einer der Höhepunkte wurde ein Gebetsabend in der Kirche in Lauda empfunden, bei dem es Vor Ort um das Gebet um den Heiligen Geist ging – nicht virtuell, sondern wirklich – mit der Möglichkeit, sein Leben Gott neu anzuvertrauen und den Segen zu empfangen.

Das Team aus Ehrenamtlichen, das von Michael und Patricia Braun, Norbert Prause und Pfarrer Stefan Märkl koordiniert wurde, war sich einig, dass es gut geklappt und sich sehr gelohnt hat. Erfreut war man, dass viele Jüngere dabei gewesen waren. Einzelne Teilnehmer wollen sich weiterhin zum Glaubensgespräch treffen.

Ein Gebetsteam um Gemeindereferentin Patricia Merkel begleitete den Kurs.

Parallel zu den Abenden brannten nicht nur extra gestaltete Alpha-Kerzen, sondern es wurde gemeinsam in den Anliegen der Teilnehmer und im Anliegen der Glaubenserneuerung in der Kirche und in der Welt gebetet. se

