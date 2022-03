Allerhand Turbulenzen in der psychiatrischen Klinik

Unterbalbach. „Auf geht’s zum Bälmer Theater“ heißt es heuer wieder nach Corona bedingter Zwangspause in Unterbalbach. Dort präsentiert die lokale Theatergruppe in der Balbachhalle von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. April, die Komödie „Ein genial verrückter Coup“ von Martina Röhrich.

„Eine sehr schöne, lustige erfrischende und turbulente Kriminalkomödie, die (fast) alle Abgründe dieser Welt und der Menschen auftut, jedoch zum Glück am Ende gut ausgeht“, kündigt das Ensemble an, das sich derzeit in der „heißen“ Probephase befindet. „Wir lachen bei den Proben immer wieder sehr viel“, betonen sowohl Regisseurin Monika Schumann als auch die aus Unterbalbach oder dem mittleren Taubertal stammenden Laienspieler sowie sonstigen Beteiligten. „Wir haben verrückte Zeiten – was liegt da näher als auch ein Theaterstück zu spielen, das in einer Psychiatrieklinik handelt“, ergänzt Hauptorganisator und Ensemblesprecher Bernd Kramer.

Das Stück dreht sich um einen eigentlich genial verrückten Coup, den Rudolph sowie das geschiedene Ehepaar Carmen und Klaus gemeinsam vorhaben: Das Gangstertrio „mietet“ sich, unter dem Vorwand verrückt zu sein, in einer psychiatrischen Klinik ein. Rudolph versucht sich in der Rolle des Modezaren Mooshammer, während sich Carmen vermeintlich von Außerirdischen verfolgt fühlt. Klaus gibt vor, Don Quichotte zu sein, der auf der Suche nach seiner Dulcinea ist. Und das alles nur, um unbemerkt den Juwelier Richard Dollinger, der direkt neben der Klinik sein Geschäft hat, ausrauben zu können. Auch die 800-Jahr-Feier der Gemeinde kommt ihnen dabei gelegen, schließlich kann man dadurch unbemerkt Dynamit zum Nachbarn zünden, während das festliche Feuerwerk am Abend stattfindet.

Nur leider bemerken die drei, die von Rudolphs Tochter Katharina mit Informationen und sonstig Nützlichem versorgt werden, gar nicht, dass der engagierte Polizist Alexander Bachmann ihnen auf die Schliche kommt. Der nämlich beschattet als Nonne getarnt den Gangsterboss Rudolph. Und da gibt es auch noch den Hausmeister Ernst Schmitt, der eher damit beschäftigt ist, mit der Stationsärztin Dr. Anita Neumeyer anzubandeln, anstelle sich um die Reparaturarbeiten in der Klinik zu kümmern. Auch Putzfrau Svetlana, die nicht so gut die deutsche Sprache beherrscht, sowie die junge Ärztin Daisy und die resolute Krankenschwester Ines sorgen für einen eben nicht alltäglichen Klinikablauf.

„Wir mussten mehrere Akteure wegen Corona ersetzen, konnten jedoch zum Glück ausreichend Ersatz finden. Alle Schauspieler und sonstigen Beteiligten sind bei den Proben sehr engagiert bei der Sache und freuen sich auf die Premiere sowie auf die beiden weiteren Aufführungen“, berichtet Regisseurin Monika Schumann. Die studierte Sozialpädagogin mit Schwerpunkt Theaterpädagogik aus Königshofen bringt nicht nur reichhaltige Regieerfahrungen mit, unter anderem bei der Studiobühne in Bad Mergentheim, sondern ist heuer zum dritten Mal Spielleiterin beim „Bälmer Theater“.

Das Theaterspiel in Unterbalbach hat eine lange Tradition, die vor rund einem Dutzend Jahren durch die Abteilung „Brauchtumspflege“ der örtlichen DJK wiederbelebt wurde. Die Aufführungen wurden bis 2019 im Zusammenhang mit dem jährlichen Kärwe-Essen im Sportheim der DJK Unterbalbach bei kostenlosem Eintritt durchgeführt. Nach den geradezu überwältigenden Zuschauerzahlen bei den beiden grandiosen Freiluft-Vorstellungen „Die brennende Burg“ im Juli 2019 wagten es die Verantwortlichen, nach dem Motto „Kapazität schafft Nachfrage“ im Folgejahr, die Aufführungen des „Bälmer Theaters“ erstmals in der örtlichen Balbachhalle zu präsentieren. Das Konzept ging erfolgreich auf, so dass auch diesmal wieder die große Halle der Veranstaltungsort sein wird.

Aufführungen der Komödie „Ein genial verrückter Coup“ sind am Freitag, 22. und Samstag, 23. April, jeweils 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 24. April, um 14.30 Uhr). Für Bewirtung ist gesorgt, am Sonntagnachmittag gibt es zusätzlich Kaffee und Kuchen. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Kartenreservierungen sind ab sofort per E-Mail baelmer-theater@web.de oder unter Telefon 09343 /1007 möglich.