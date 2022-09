Alkoholisierter Mann übernachtete bei der Polizei

Lauda-Königshofen. Im Polizeigewahrsam verbrachte ein 50-Jähriger die Nacht auf Freitag, weil er einen Roller in Lauda-Königshofen beschädigt hatte und wohl zu stark betrunken war.

Weil er gegen 19.15 Uhr in der Zobelgasse mit einem Roller umfiel, diesen dabei beschädigte und davonlief, riefen besorgte Zeugen die Polizei. Eine Streife fand den Mann offensichtlich betrunken und in einem Blumenbeet schlafend. Als die Beamten ihn weckten, wurde er ausfallend und beleidigte und bedrohte die Beamten und Passanten. Da der 50-Jährige offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss stand und aufgrund seines Verhaltens, mussten die Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam nehmen.

