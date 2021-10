Alexander Wetsch feiert 90. Geburtstag

Lauda. Seinen 90. Geburtstag kann an diesem Freitag Alexander Wetsch aus Lauda feiern. Der Jubilar wurde am 29. Oktober 1931 in der Ukraine im Dorf München in der Gegend von Odessa am Schwarzen Meer als eines von vier Kindern geboren. Dorthin waren seine Vorfahren 1808 von ihrer Urheimat Deutschland nach Russland ausgewandert. Im Raum Rostow besuchte er 1938 die erste Volksschulklasse, bevor der Zweite Weltkrieg einen weiteren Schulbesuch verhinderte und die deutschstämmige Familie Wetsch 1941 ins Altai-Gebiet nahe Sibirien ausgesiedelt wurde, wo sie bis 1956 lebte.

Nach der Schule lernte und arbeitete er in einer Kolchose als Traktorfahrer. „Wir mussten als Deutschstämmige ständig in der Kommandantur bleiben, ansonsten hätten schwere Gefängnisstrafen gedroht“, berichtet der jetzt 90-Jährige.

Alexander Wetsch feiert seinen 90. Geburtstag. © Peter D. Wagner

Ab 1956 lebten er und seine Familie in der Stadt Karaganda (Qaraghandy) in Kasachstan, wo er eine Ausbildung zum Elektriker absolvierte. In diesem Beruf führte er vorwiegend Reparaturen an Maschinen des örtlichen Kohlebergbaus aus. Zudem lernte Alexander Wetsch in Karaganda seine spätere Ehefrau Märy kennen, die er 1965 ehelichte.

Aus der Ehe gingen zwei Söhne sowie inzwischen fünf Enkelkinder, die heute in Unterschüpf und in Mosbach leben, hervor. Der ältere Sohn war bereits 1989 nach Deutschland gekommen, wo schon seine Tante wohnte. 1990 siedelte Alexander Wetsch mit seiner Ehefrau und dem jüngeren Sohn aufgrund der familienstämmigen Wurzeln nach Deutschland über. Die Familie kam über Osnabrück nach Gerlachsheim.

Zur Suche nach einer Beschäftigung wandte er sich an das Arbeitsamt, bekam jedoch keine Stelle. Man habe ihm gesagt, er sei mit Ende 50 bereits zu alt. Gleichzeitig besuchte er für sechs Monate eine Sprachschule in Tauberbischofsheim. Seine Ehefrau hingegen arbeitete für mehrere Jahre in der damaligen Senioreneinrichtung im Kloster Gerlachsheim.

Häufig half Wetsch dem Inhaber eines Fischteichs bei anfallenden Tätigkeiten. Zudem arbeitete er für einige Zeit in Schweigern bei der Firma Hofmann-Menü. Zuhause kümmerte er sich um den Garten und die Einkäufe für den Lebensbedarf. Die tägliche Lektüre der FN und Schachspielen zählten ebenso zu seinen weiteren Hobbies wie gemeinsame Busreisen zum Beispiel nach Italien und Spanien sowie einmal eine Flugreise nach Kasachstan.

1991 fand das Ehepaar Wetsch eine Wohnung in der Rebgutstraße in Lauda, von der sie 2008 in eine andere Behausung in der Goethestraße umziehen mussten. Im vergangenen Jahr fanden die Eheleute eine geräumige und komfortable Bleibe in einer betreuten Seniorenwohnanlage in der Abt-Knittel-Allee. Die beiden Söhne und fünf Enkelkinder sind häufig sowie weitere Verwandtschaft oder Bekannte gelegentlich immer wieder zu Besuch.

Seinen 90. Geburtstag feiert Alexander Wetsch im kleinen Kreis sowie am Samstag bei seinem Sohn und dessen Familie in Unterschüpf. Die FN sich den sicherlich zahlreichen Glückwünschen an. pdw

