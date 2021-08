Alexander Sack übernimmt Leitung von Peter Kreis

Lauda. Unter Einhaltung der Corona-Verordnung fand im Tanzsportzentrum im i_Park Lauda die Mitgliederversammlung der Tanzsportabteilung (TSA) der Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda statt. Peter Kreis gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr und verlieh dem Trainerteam den symbolischen „Weltmeister-Titel“ für ihren außergewöhnlichen Einsatz in Form von Workshops und Training, die online durchgeführt wurden. Die Abteilung steht finanziell solide da, da es in der vergangenen Saison keine Ausgaben in Form von Kostümen und Turnierbussen gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der stellvertretende Abteilungsleiter Tanzsport, Heiko Schenker, gab einen kurzen Überblick über die Aktivitäten des Jugendausschusses. Alle Mitglieder traten zur Wahl an und wurden einstimmig wiedergewählt. Bevor es zur Neubesetzung und Wahl des scheidenden Abteilungsleiters Tanzsport, Peter Kreis kam, zog dieser ein positives Resümee seiner Arbeit und bedankte sich bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.

Zur Neuwahl gab es einen Bewerber. Alexander Sack aus Lauda stellte sich kurz den Mitgliedern vor. Die einstimmige Wahl zum neuen Abteilungsleiter nahm Alexander Sack an.

Einen kurzen Ausblick auf die bevorstehende Turniersaison gab Heiko Schenker. Das Training findet unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Verordnungen statt. Mögliche Turniere wird es aber erst im Januar geben. Beim Trainerteam gibt es keine Veränderung. Aylin Arbinger unterstützt ab Herbst als sportliche Leiterin die TSA.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als letzter Tagesordnungspunkt fand die Verabschiedung des ehemaligen Abteilungsleiters, Peter Kreis, statt. In einem Rückblick über die vergangenen zehn Jahre beschrieb Heiko Schenker dessen Wesen und Wirken für die TSA. „Ohne ihn würde es die Abteilung in dieser Art nicht geben“, wurde betont. Projekte wie Aufnahme der ehemaligen KTSC-Tänzerinnen und die aus diesem Grund überreichte Fairness-Medaille der Deutschen Olympischen Gesellschaft, waren prägend in den Jahren 2013 und 2014. Der Schritt zur permanenten Anmietung der Sporthalle im i_Park und die Idee der Gründung eines dafür unterstützenden Fördervereins war ebenso eine Aufgabe, die Peter Kreis initiierte und umsetzte. Heiko Schenker überreichte eine Collage, die Trainerinnen Präsente und die Tänzerinnen der Strumpfkäppli und Juniorengarde führten eigens einstudierte Tänze auf. tsa