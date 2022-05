Aktionstag im Freibad

Lauda-Königshofen. Die DLRG Königshofen beteiligt sich am Sonntag, 22. Mai, am „Tag der Schwimmabzeichen“ im Freibad in Lauda. An diesem Wochenende öffnet das Freibad seine Pforten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Aktionstag besteht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, von 13.30 bis 18 Uhr ein Schwimmabzeichen der DLRG abzulegen. Es können dort Erstabnahmen und auch Wiederholungen durchgeführt werden, aber auch Kinder und die Eltern gemeinsam ein Abzeichen machen.

Zum jeweiligen Termin ist eine Anmeldung bei der Ortsgruppe Königshofen nötig. Meldeschluss ist am Sonntag, 22. Mai, um 10 Uhr. Die Abzeichen-Abnahme ist kostenlos. Vorhandene Schwimmscheine sollen mitgebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2