Agnieszka Brugger in Gerlachsheim

Main-Tauber-Kreis. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag, Agnieszka Brugger, besucht den Main-Tauber-Kreis. Gemeinsam mit der Bundestagskandidatin Charlotte Schneidewind-Hartnagel führt sie ein Gartengespräch am Donnerstag 19. August zum Thema „Konsequente Klimapolitik ist eine Politik für Frieden und Sicherheit“. Außerdem steht sie den Wählerinnen und Wählern Rede und Antwort.

Der Schwerpunkt ihrer Arbeit in Berlin ist die Friedens- und Sicherheitspolitik. Sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und in der Fraktion zuständig für Außenpolitik, Menschenrechte, Europa- und Entwicklungspolitik. Der Vormarsch der radikal islamischen Taliban in Afghanistan, der Nahostkonflikt oder der Bürgerkrieg in der Ostukraine sind nur wenige Beispiele für die vielfältigen Probleme, mit denen sie sich seit vielen Jahren beschäftigt.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, MdB Agnieszka Brugger, besucht den Kreis. © Anne Hufnagl

Agnieszka Brugger vertritt aber auch den ländlichen Wahlkreis Ravensburg in Berlin und kennt daher die besonderen Probleme und Schwierigkeiten des ländlichen Raums.

Das Gartengespräch beginnt am Donnerstag 19. August, um 17.30 Uhr im Café WeinLese, in Gerlachsheim. Wegen Corona steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Aus diesem Grund ist eine vorherige Anmeldung unter https://gruene-main-tauber.de/anmeldung.html nötig. Teilnehmen können nur Personen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Die Teilnehmenden sollen den entsprechenden Nachweis mitbringen. pm

