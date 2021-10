Ärzte werden künftig fehlen

Lauda-Königshofen. Kurt Breitenstein, Stadtverbandsvorsitzender der Freien Demokraten, ging bei einem Treffen unter dem Motto „Lasst uns einander kennenlernen“ auf die Bundestagswahl ein. Das Ergebnis der Wahl habe auch in Lauda-Königshofen Spuren hinterlassen. Der Stimmungszuwachs sei eine Forderung für zukünftige FDP-Arbeit vor Ort. Die personelle Unterstützung dafür habe man durch einen Neumitgliederzuwachs von 50 Prozent. Breitenstein sieht die Veränderung des Wählerverhaltens im Landkreis als gutes Omen für die FDP für die anstehende Kommunalwahl 2024.

Hauptthema der Veranstaltung war das Gesundheitswesen und die ärztlichen Niederlassungen in der Region, die durch die Pandemie sehr gefordert wurden. Dabei wurde die zukünftige Hausarztversorgung in den Kommunen in den Blick genommen. Robert Messer Peti erwähnte, dass laut aktueller Studie knapp 41 Prozent der Hausärzte im Kreis über 60 Jahre alt seien. Der Nachwuchs mache sich rar. Der Behandlungsbedarf wachse aufgrund der demografischen Entwicklung.

In den nächsten fünf Jahren gingen zahlreiche Ärzte in den Ruhestand und Nachfolger stünden nicht zur Verfügung. Die FDP wolle sich der Thematik intensiv widmen und diese elementare Zukunftsfrage für den ländlichen Raum in den nächsten Jahren zum inhaltlichen Schwerpunktthemen machen. fdplk