Adolf Jouaux 90 Jahre jung

Lauda. Mit wachen Augen und vollem Haar sitzt Adolf Jouaux in seinem Sessel mit Blickrichtung übers Städtchen hinab ins Taubertal. Handy und Laptop liegen in Reichweite auf einem kleinen Arbeitstischchen. Würde man nicht wissen, dass man einem 90-Jährigen gegenübersitzt, der am 20. März 1933 das Licht der Welt erblickte, würde man es angesichts seiner geistigen Frische kaum glauben.

Seit 65 Jahren in Lauda

Mit aufmerksamem Geist und fester Stimme erzählt er von früher, seinem französischen Nachnamen, der von seinen Vorfahren komme, die während der Französischen Revolution in den Landkreis Mainz-Bingen flüchteten, von Stationen in Essen, Schwäbisch Hall, Stuttgart, wo er an der Staatsbauschule studierte, und schließlich von Lauda.

Als junger Ingenieur für Hoch- und Tiefbau fand er im lieblichen Taubertal eine Anstellung und erinnert sich noch gut an die Worte seiner Frau Hilde: „Da bleiben wir nicht.“ Das sei nun 65 Jahre her, so Jouaux schmunzelnd. Denn selbstverständlich habe das junge Paar in dem „kleinen Dorf“, das Lauda damals gewesen sei, Fuß gefasst. Der Hausbau, die Eröffnung eines eigenen Ingenieurbüros, die – was ganz außergewöhnlich war – Einrichtung einer Prüfstelle für Beton, später Betonversuche sowie ein Baustofflabor, die Niederlassungen in Heilbronn, Würzburg und Aschaffenburg zeugen von der Energie und Schaffenskraft des Jubilars. Seine Frau, die sich um die fünf Kinder kümmerte und ihm überdies im Büro zur Seite stand, hielt ihm für seine beruflichen als auch vielseitigen ehrenamtlichen Aktivitäten den Rücken frei.

Sei es in den Anfangsjahren der Bau des Tennisplatzes gewesen, folgten zahlreiche Mitgliedschaften in kirchlichen und weltlichen Vereinen, zumeist in verantwortlicher Position. Darüber hinaus zeigen auch sein Engagement in der Kommunalpolitik oder der CDU sein reges Interesse am Lebensumfeld sowie dessen Gestaltung. Ob als Gesamtelternbeiratsvorsitzender, Pfarrgemeinderatsvorsitzender oder Elferrat, die Liste seiner Ehrenämter ist lang. Gut erinnere er sich an die Kommunalreform, „die hart, aber auch die richtige Entscheidung gewesen war.“ Jouaux stand stets für seine Überzeugungen ein, vertrat sie nachdrücklich, auch wenn es aufgrund dessen mitunter hieß: „Den Auftrag bekommt er nicht.“

Froh sei er über die Weiterführung seines Planungsbüros durch Sohn Michael. Die hierdurch entstandenen Freiräume füllte er als staatlich vereidigter Sachverständiger für Süddeutschland sowie die neuen Bundesländer.

Kurz nach Beendigung dieser Tätigkeit erkrankte seine Frau zunächst schleichend, dann immer stärker an Demenz. Jammern liegt dem agilen Jubilar fern, habe er dadurch eine „andere Welt“ kennenlernen dürfen – mit veränderten Werten und Emotionalität sowie einem neuen Miteinander.

Denn der Träger zahlreicher Ehrennadeln und Verdienstorden kümmert sich mit der „fürsorglichen und wertvollen Unterstützung“ des Pflegedienstes sowie der im Haus lebenden Tochter Karin rührend um seine Frau. Überhaupt hat der Ruheständler einen für einen solchen recht umtriebigen Alltag.

Wie zu Berufszeiten stehe er zwischen 5 und 6 Uhr auf, nach ausführlicher Lektüre der Fränkischen Nachrichten nebst Frühstück und dem Umsorgen seiner Frau beginne er zu kochen. Sogar Brot backe er noch selbst.

Sein ungebrochen reges Interesse an Familie, Gesellschaft und Politik spiegle sich nicht nur in der Zeitungslektüre. Auch am Leben seiner zehn Enkel sowie der zwei Urenkel nehme er regen Anteil und bleibe so im Dialog mit seinen Lieben und den Generationen gleichermaßen. Mühelos wechselt er vom Deutschen ins Englische, wenn der im Irak tätige Enkelsohn mit seiner Partnerin zu Besuch weilt. Doch auch über kurze Besuche seiner vielen Freund- und Bekanntschaften freuen sich beide sehr.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an.