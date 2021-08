ADFC hat einen neuen Kreisverband

Der Main-Tauber-Kreis hat einen ADFC-Kreisverband. Die Gründungsversammlung fand in Unterbalbach statt. Iris Boxler steht an der Spitze.

Main-Tauber-Kreis. Die Gründung eines ADFC-Kreisverbandes Main-Tauber war Anlass einer Versammlung im Bürgersaal des Alten Rathauses in Unterbalbach. Der neu gegründete ADFC Main-Tauber-Kreis will durch konkrete Arbeit vor Ort seinen Beitrag zur Verbesserung der Radverkehrspolitik leisten. Die Aktiven engagieren sich für die Interessen sowohl der im Alltag als auch in der Freizeit Radfahrenden. „Gerade auch im Alltagsbereich gibt es noch viel zu erreichen“, betonen sie. „Aber auch beim Thema ‚Radfahren in der Freizeit’ legen wir speziellen Wert auf Sicherheit und Komfort der Radverkehrsanlagen.“

Nach der Begrüßung durch den Landesverbandsreferenten Daniel Steegmaier im Namen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs Baden-Württemberg. stellten die Initiatoren ihre Grundmotivationen vor, einen Kreisverband ins Leben zu rufen. „Es ist uns eine große Freude, dass auch der Main-Tauber-Kreis, der bis dato diesbezüglich ein weißer Fleck beim ADFC ist, heute einen Kreisverband gründet“, unterstrich Steegmaier.

Einige Projekte angestoßen

Den Impuls hatte vor gut einem Jahr Iris Boxler aus Unterbalbach gegeben, wobei sich die Umsetzung aufgrund der Coronakrise etwas hinzogen habe. „Dennoch konnten einige Projekte angestoßen werden. Mir ist es besonders wichtig, dass das Thema ‚Rad fahren’ im Kreis vorankommt sowie mehr Menschen häufiger und sicher fahren können“, berichtete sie. Schwerpunkt der Aktivitäten sei bisher das Bad Mergentheimer Stadtgebiet gewesen. Dennoch habe man sich kreisweit einen Ruf erarbeitet. Außerdem verfüge man über eine Öffentlichkeitsarbeit. Mittelfristig sollen beispielsweise Touren angeboten werden. „Optimum wäre ein eigenes Büro mit festen Sprechzeiten sowie eine Selbsthilfewerkstatt und Rückenwind für Alltagsradler“, ergänzte Iris Boxler.

Martin Köhler aus Reicholzheim ist schon länger passives Mitglied und möchte Strukturen unterstützen, die vor allem Alltagsradlern nützen. „Hierzu müssen nach und nach Schwachstellen angegangen werden“, erklärte er. Ein positives Beispiel sei die erfolgreiche Teilnahme Wertheims am ADFC-Fahrradklimatest 2020, die auch der Bewerbung durch die Stadtverwaltung zu verdanken sei. Dieses Beispiel solle in anderen Städten und Gemeinden Schule machen.

Doris Tillenburg aus Schönfeld ist erst seit kurzem ADFC-Mitglied, da es fahrradtechnisch an vielen Stellen und Ecken hake. Sie arbeitet bei der „BürgerOffensive Lückenschluss“ mit, die einen direkten und durchgängigen Radweg von Tauberbischofsheim nach Würzburg inklusive Lückenschluss zwischen Gerchsheim und Kist fordert. Hierzu wurde bereits eine Petition eingebracht. Außerdem ist sie Mitorganisatorin einer Demonstration am 13. August bei Kist.

Bei den Wahlen zum Vorstand votierten alle Stimmberechtigten für Iris Boxler, Doris Tillenburg (Kassiererin) und Martin Köhler (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit). Als Kassenprüfer wurden Jürgen Hoffmann und Claudia Hoffmann-Winkler gewählt, die auch als Delegierte den Kreisverband bei der ADFC-Landesversammlung vertreten. Die Amtszeiten betragen ein Jahr. Zudem wurde die Satzung des neuen ADFC-Kreisverbandes beschlossen.

Ein besonderer Dank ging an Jürgen Hoffmann, der die komplette IT-Infrastruktur verantwortet.

„Wir sind überzeugt davon, dass eine gute, intuitiv nutzbare Infrastruktur, gut ausgearbeitete Radverkehrsnetze und vor allem Platz für Rad fahrende Menschen auch dazu einlädt, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu benutzen“, bekräftigten die Initiatoren. „Wir möchten eine sichere und komfortable Infrastruktur für den Radverkehr, damit sich Fahrradfahrende sicher und zügig fortbewegen können.“ Die Förderung des Radverkehrs nannten sie nicht zuletzt auch einen politischen Auftrag, für den sich der ADFC stark mache.