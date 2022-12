Abwechslungsreiche Veranstaltungen

Lauda-Königshofen. Das Mehrgenerationenhaus in Lauda bietet wieder zahlreiche Veranstaltungen für alle Altersgruppen an.

Montag: 9.30 bis 12.30 Uhr veranstaltet die Teilhabeberatung (EUTB) eine offene Sprechstunde. Bei Fragen, Telefon 0931/20922335 oder per E-Mail an carolin.mischke@blindeninstitut.de; 15 bis 17 Uhr Tee- und Kaffeestunde, nächster Termin am 9. Januar; 15 bis 17 Uhr einmal monatlich Informationsstunde des VdK, Ansprechpartner Wilma Schneider, Telefon 09343-9890002.

Dienstag: 10 bis 12 Uhr Beratung für geflüchtete Menschen „Weg in Arbeit“ einmal pro Monat, vertreten durch Kolping Bildung und Soziales gGmbH. Anmeldung bei Mareike Löffler, Telefon 09341/92330 oder 0176/10006810; 15.15 bis 16.30 Uhr ABC-Piraten – Angebot für Grundschüler in Kooperation der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen;

ab 18 Uhr einmal pro Monat Tanzen, Treffpunkt ist in der Turnhalle in Marbach, keine Anmeldung nötig.

Unter Anleitung werden einfache bis mittelschwere Kreis -und Linientänze erlernt, dabei steht der Spaßfaktor im Vordergrund. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Mittwoch: 9.30 bis 11.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe, eins bis 2,5 Jahre mit Voranmeldung unter mgh@lauda-koenigshofen.de; 10 bis 12 Beratung des Bahnsozialwerks wöchentlich

10 bis 12 Uhr Beratung für geflüchtete Menschen „Weg in Arbeit“ , einmal im Monat, vertreten durch Kolping Bildung und Soziales gGmbH. Anmeldung bei Mareike Löffler, Telefon 09341/92330 oder 0176/10006810; 11 bis 16 Uhr trifft sich die Memory-Gruppe zum Kochen, Backen und zur kreativen Freizeitgestaltung. Unter fachlicher Leitung nehmen sich ehrenamtliche ausgebildete Betreuer-/innen liebevoll den Teilnehmern an. Für weitere Fragen steht Hildegard Schulze, Telefon 09349/929524 zur Verfügung;

14 bis 17 Uhr Energieberatung – Anmeldung bis zum letzten Montag vor Termin unter Telefon 09341/825813 oder energieagentur@main-tauber-kreis.de, nächster Termin 11. Januar,

14 bis 17 Uhr Sprechstunde des Pflegestützpunktes, Terminvereinbarung zwingend notwendig unter Telefon 09341/825968 oder pflegestuetzpunkt@main-tauber-kreis.de, Ansprechpartner Karin Löffler, nächster Termin 25. Januar; ab 17 Uhr Internetsprechstunde- nur mit voriger Anmeldung unter Telefon 09343/5015950 oder 5015951 oder mgh@lk.de unter Durchführung von M. Lassouet; ab 18 Uhr Skatgruppe (ab 11. Januar im 14-tägigen Rhythmus) Ansprechpartner Werner Köhler mgh@lauda-koenigshofen.de; 18 bis 19 Uhr Computersprechstunde „ Hey Alter“ - nur unter voriger Anmeldung unter taubertal@heyalter.com möglich.

Donnerstag: 10 bis 12 Uhr Eltern-Kind-Gruppe von null bis fünf Jahren mit Voranmeldung unter Telefon 09343/5015951 oder mgh@lauda-koenigshofen.de; 14.30 bis 17 Uhr Spieletreff für Jung und Alt, nächster Termin am 9. Januar; 18 bis 20 Uhr Mieterberatung einmal pro Monat. Bis auf Weiteres nicht im Mehrgenerationenhaus Familienzentrum. Telefonische Terminvereinbarung unter 09342/22677 beim Deutschen Mieterbund Main-Tauber unter Durchführung von H. Stößer; 18 bis 20 Uhr Rechtsberatung einmal pro Monat unter Durchführung des Rechtsanwalts Burkard Stoll. Anmeldung unter Telefon 09343/6275420.

Freitag: von 9.30 bis 12.30 Uhr veranstaltet Blickpunkt Auge eine offene Sprechstunde. Bei Fragen, Telefon 09343/7093023 an oder per E-Mail an c.mischke@blickpunkt-auge.de; 10 bis 12 Uhr Eltern-Kind-Gruppe, null bis fünf Jahre mit Voranmeldung unter Telefon 09343/5015951 oder unter mehrgenerationenhaus-lk.de; 16.30 bis 19 Uhr Mobile Jugendarbeit unter Leitung von Anna Ehrmann veranstaltet einmal pro Monat für alle Jugendlichen ab zehn Jahren ein Programm. Nächster Termin am 27. Januar zum Pizza backen; ab 18 Uhr Kreatives Schreiben einmal pro Monat, Voranmeldung ist nicht nötig. Kontakt: tonifrey.author@gmail.com, nächster Termin 27. Januar.