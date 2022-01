Abwechslungsreiche Strecke

Königshofen. 26 Wanderfreunde trafen sich zur Januar-Wanderung des Turnvereins, geführt von Franz Engert.

Gestartet wurde am Sportplatz in Oberlauda mit guter Laune und Freude an der gemeinsamen Bewegung. Bereits beim ersten steilen Aufstieg über die Steinklinge kam doch mancher ins Schwitzen. Doch einmal oben angekommen führten die Wege an regional typischen Trockenmauern und Kiefernwaldungen vorbei zum Wetterkreuz. Bei klarer Sicht hat man von hier einen herrlichen Weitblick, dies war leider an diesem Tag nicht der Fall.

Der gut ausgeschilderte Bonifatiusweg führte hinunter ins Tal, durch das Dittwarer Naturschutzgebiet und das Oberlaudaer Quellengebiet. Nach einem erneuten Aufstieg gab es für alle eine Verschnaufpause. Weiter durch den Mischwald kam die Wandergruppe zur „Lourdesgrotte“. Entlang des Kreuzwegs ging es zurück nach Oberlauda, wo nach einer rund zehn Kilometer langen Rundwanderung noch das größte oberschlächtige Mühlrad Süddeutschlands bewundert wurde.

Der nächste Wandertreff findet am Samstag, 12. Februar statt, Organisation Karlheinz Boger.

