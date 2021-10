„Abschlussprobe“ bei allerbestem Wetter

Beckstein. Bei herrlichem Herbstwetter beendete die Winzerkapelle ihre öffentlichen Proben im Hof der Wein-Welt für das laufende Jahr.

Nachdem coronabedingt im Frühjahr und Sommer keine Auftritte möglich waren, organisierte die Winzerkapelle im Frühjahr, wie 2020, regelmäßige öffentliche Proben im Hof der Wein-Welt. Viele Bürger und Touristen erfreuten sich auf der Sonnenterrasse böhmische-mährischer Blasmusik der Extraklasse.

„Wir freuten uns, mit unseren öffentlichen Proben, die in den vergangenen Wochen und Monaten regelmäßig sonntags stattfanden, Einheimischen wie Touristen ein paar schöne Stunden im Wein- und Erholungsort Beckstein bieten zu können“, resümierte der Vorsitzende Gerhard Möhler die gelungene Aktion. „Allerdings hoffen wir auch, dass es die Coronalage zulässt, im nächsten Jahr wieder auf Veranstaltungen, Festen und Konzerten auftreten zu können.“

An den vergangenen Sonntagen leiteten die Becksteiner Musikanten nun die letzten öffentlichen Proben für diesen Herbst ein. Der Wettergott blieb dabei den Becksteinern hold, so dass bei herrlichem Herbstsonnenschein nochmals hunderte an Musikbegeisterten nach Beckstein strömten. Mit der letzten öffentlichen Probe begibt sich die Winzerkapelle allerdings noch nicht in die „Winterpause“: Am 28. November sind die Becksteiner beim böhmisch-mährischen Promenadenkonzert in der Wandelhalle in Bad Mergentheim zu hören. Und auch bei der Becksteiner Dorfwein(h)nacht am dritten Advent sorgen die Becksteiner nochmals für eine weihnachtliche Untermalung.

