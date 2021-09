Abenteuerspielplatz kommt gut an

Ein Erlebnisspielplatz ist im Laudaer Ramstal entstanden. Ein Sandlabor ist eines der neuen Angebote dort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lauda-Königshofen. Der Abenteuerspielplatz im Laudaer Ramstal hat eine grundlegende Aufwertung erfahren. Für generationenübergreifendes Spielvergnügen wurde das bisherige Spielangebot um ein Sandlabor, ein Sandspielhäuschen, eine Stehwippe und ein Dreierkarussell ergänzt.

Um herauszufinden, wie der runderneuerte Spielplatz bei den kleinen Entdeckern ankommt, probierten nun einige Kinder des Kindergartens St. Josef in der Laudaer Wallgrabenstraße die neuen Geräte aus. Mit viel Fantasie wurde die Kletterburg – jetzt mit erneuertem Fallschutz – kurzerhand zu einer Ritterfestung erklärt, auf der sich die wagemutigen Knappen und jungen Burgfräulein in wilde Abenteuer stürzten. Wenige Momente später zogen sich die Ritter ohne Furcht und Tadel aus ihrer Behausung zurück und schlüpften im benachbarten Sandlabor in die Rolle von Forschern mit Entdeckerdrang. Voller Elan wurden Eimer mit Sand gefüllt, es wurde gesiebt und gelacht: Auch das neue Sandlabor und das Spielhaus kamen bei den Spielplatztestern hervorragend an. Die beiden Sandspielgeräte sind auch für die Kinder unter drei Jahren bestens geeignet.

Hubert Segeritz, stellvertretender Bürgermeister, freute sich über das großartige Lob der Spielplatztester und bedankte sich bei der Kindergartenleiterin Martina Schütz für das Angebot, die Kinder zum Spielplatz im Ramstal zu begleiten. Weiterhin dankte er dem städtischen Bauhofteam für die sehr gute Auswahl der Spielgeräte und die reibungslose Montage. Dass bei den neuen Geräten auf Regionalität Wert gelegt wurde, sei ebenfalls hervorhebenswert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Kürze kommt noch ein Spieltisch hinzu, auf dem man eine Partie Mühle oder „Vier gewinnt“ austragen kann. Parallel werden weitere Spielplätze aufgewertet, gibt die Stadt bekannt. stv