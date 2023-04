„Abend der Blasmusik“ wurde zum vollen Erfolg

Beckstein. Der Name des Abends war Programm: Über drei Stunden boten die Blaskapelle Löffelstelzen und die Winzerkapelle Beckstein dem fachkundigen Publikum ein über dreistündiges Programm im Winzersaal Beckstein, das an Qualität und Unterhaltungswert nichts vermissen ließ.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Winzerkapelle Beckstein, Gerhard Möhler, präsentierte die Blaskapelle des Musikvereins Löffelstelzen mit ihren über 40 Musikantinnen und Musikanten ein abwechslungsreiches Programm aus böhmischen Klassikern und modernen Hits, unter anderem der Künstler Abba, Peter Maffay oder Udo Jürgens.

Im zweiten Teil des Abends ließ es die Winzerkapelle Beckstein schließlich „richtig krachen“. Bei 100 Prozent böhmisch-mährischer Blasmusik durften natürlich Klassiker wie die „Vogelwiese“ oder der „Böhmische Traum“ nicht fehlen.

Aber auch Solostücke wurde von Marco Pürzel an der Piccolo-Trompete ebenso perfekt wiedergegeben wie die „Bodensee Polka“ mit der Einleitung von Tenorhorn und Bariton. Und auch als Zugabe durfte natürlich die Tiroler Hymne „Dem Land Tirol die Treue“ nicht fehlen, die schließlich auch den letzten, begeisterten Zuschauer von seinem Stuhl riss.

„Zufrieden und überwältigt“ von dem gelungenen Abend der Blasmusik zeigte sich Gerhard Möhler im Anschluss an die Veranstaltung, die durch die Corona-Pandemie – wie viele andere Musikveranstaltungen in Beckstein – die vergangenen drei Jahre pausieren musste. Umso größer war schließlich die Freude der Löffelstelzener und Becksteiner Musikanten, dass die ausverkaufte Veranstaltung den Geschmack des Publikums traf. So freue man sich bereits auf die kommenden Events in Beckstein, aber auch auf den „Abend der Blasmusik“ am Ostersonntag des kommenden Jahres.