In den herbstlichen Farben Rot, Gelb und Grün leuchten die Blätter vor dem Berliner Reichstag. Bis Ende November hoffen SPD, Grüne und FDP, den Koalitionsvertrag unter Dach und Fach gebracht zu haben. Für die Liberalen sitzt der Lauda-Königshöfer Bürgermeister Dr. Lukas Braun in der Arbeitsgruppe „Landwirtschaft und Ernährung“ mit am Verhandlungstisch, um rasch einen gemeinsamen Nenner zu finden.

