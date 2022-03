„ABBA The Tribute-Concert“ verlegt

Lauda. In Folge der Unplanbarkeit durch die weiterhin bestehenden diversen Covid19- Einschränkungen/-Bestimmungen, die hohen Inzidenzen und auch die ausbleibenden Kartenverkäufe sagt der Veranstalter die am 6. April geplante Show „ABBA The Tribute-Concert“ ab. Allerdings wird der Auftritt in der Laudaer Stadthalle nicht gestrichen, sondern auf den 22. November verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Falls der Ersatztermin nicht wahrgenommen werden kann, können die Tickets für eine andere Veranstaltung umgetauscht werden. Dazu kann man sich unter www.resetproduction.de eine Show aussuchen und den Veranstalter per Mail an kundenservice@resetproduction.de informieren.

