„ABBA – The Tribute Concert“ macht Station

Lauda-Königshofen. Die Show „ABBA – The Tribute Concert“ macht am Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr im Rahmen ihrer Deutschlandtour Station in der Stadthalle in Lauda-Königshofen. „ABBA-Music“, bestehend aus acht italienischen Vollblutmusikern, lässt die großen ABBA-Hits detailgetreu erklingen, live und dennoch in musikalischer Studioqualität. Und natürlich dürfen neue Songs wie „I Still Have Faith In You“ und „Don‘t Shut Me Down“ nicht fehlen. Eine professionelle Lichtshow unterstreicht den unverwechselbaren Retro-Look. Tickets gibt es bei den FN-Kundenforen. Bild: Silvia Gralla

