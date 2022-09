95. Ausstellung der Fotogruppe

Lauda. Funke-Fotoausstellung der BSW-Fotogruppe: Die Bilder in den vier Schaufenstern in der Pfarrstraße wurden zum 95. Mal erneuert. Detlef Janßen zeigt seine Eindrücke von der Insel Texel, die nahe des Festlandes der Niederlande liegt. Uwe Volland war längere Zeit in Marquartstein und hat von dort schöne Bilder mitgebracht. Einen Teil davon stellt er hieraus. Die beiden restlichen Fenster wurden von sieben Fotofreunden gestaltet, die beim Fotogruppen-Ausflug im Juni zur Insel Mainau und nach Meersburg dabei waren (Bildermacher: Elke Heffner, Angelika Endres, Agnes Loose, Dieter Göbel, Günther Betz, Ingo Hermann, Norbert Gaul). Dank dem langjährigen Entgegenkommen der Familie Funke sind diese Ausstellungen machbar und ermöglichen der Gruppe damit, das Stadtbild zu beleben. Bild: Göbel

