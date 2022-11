6812 Euro für die gute Sache

Lauda-Königshofen. Stolze 6812 Euro erbrachte der Benefizabend mit Fußball-Reporterlegende Jörg Dahlmann in der Stadthalle für die gute Sache. Der gebürtige Ruhrpottler präsentierte seine Autobiografie „Immer geradeheraus“. Im Schlepptau hatte er mit Thomas von Heesen, Lothar Sippel, Heinz Gründel, Rolf Dohmen, Uwe Rapolder und Dieter Eckstein große Namen der deutschen Fußball-Historie, dazu den ehemaligen Fifa-Referee Knut Kircher sowie den „Reporter der Schmerzen“, Rollo Fuhrmann.

Sie alle waren Garanten für einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend, der die Besucher des Öfteren erheiterte und manch kuriose Begebenheiten hervorbrachte.

Als Gewinner dieses Abends dürfen sich alle fühlen – ganz besonders die Tafelläden in Lauda-Königshofen, Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim sowie die Flüchtlingsarbeit in den drei genannten Kommunen. Sie alle werden bedacht, für manchen einen vielleicht der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Doch in diesen nicht einfachen Zeiten ist jeder Cent sinnvoll investiert.