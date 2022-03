56 Jahre lang für „Lesefutter“ gesorgt

Oberlauda. Die sich im Untergeschoss des Oberlaudaer Kindergartengebäudes St. Martin befindliche, für alle örtlich und überörtlich interessierten großen und kleinen, jungen und älteren Leserinnen und Leser zugängliche Bücherei ist seit November 1965 mit dem Namen Elisabeth Haas, geborene Mohr, eng verbunden. Seit dieser Zeit leitet und betreut sie, zunächst im Pfarrhaus und dann ab 1973 im Kindergartengebäude, eine auch heute noch wichtige öffentliche Einrichtung in der Trägerschaft der Pfarr- beziehungsweise Kirchengemeinde, in den letzten Jahren unterstützt durch ein dreiköpfiges Mitarbeiterteam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ende 2021 übergab Elisabeth Haas nun die Büchereileitung nach 56 Jahren an Sabina Sack und Heidi Ernst. Grund genug für das Oberlaudaer Gemeindeteam mit Gerhard Sack und Rainer Ebert ihr bei einem Besuch zu danken und sie mit einem kleinen Präsent zu überraschen.

Die Oberlaudaer Bücherei lässt sich urkundlich als „Borromäusbücherei“ bis 1912 zurückverfolgen und wird in diesem Jahr also 100 Jahre alt. Sie hat Höhen und Tiefen erlebt, entspricht aber auch heute noch einem tatsächlichen und berechtigten (Lese-)Bedürfnis, also ein Spiegel von Kultur und Bildung. erha

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2