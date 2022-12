5000 Euro für die Tafeln

Lauda-Königshofen. Die i.safe Mobile GmbH, Weltmarktführer für explosionsgeschützte Mobilgeräte und -lösungen, fördert mit ihrer jährlichen Weihnachtsspende wieder zwei regionale Vereine: Jeweils 2500 Euro spendet das Unternehmen aus Lauda-Königshofen an den Förderverein Bad Mergentheimer Tafel und den Förderverein Lauda-Königshofer Tafel. Im Rahmen eines Treffens überreichte die Geschäftsleitung der i.safe Mobile GmbH beide Schecks an die Vereinsvorsitzenden. Bei der Spendenübergabe am Unternehmenssitz von i.safe Mobile gaben die Gäste einen Überblick der aktuell durch Krisen sehr angespannten Situation in den Tafelläden.

Gerade in der aktuellen Krise mit stark erhöhten Energie- und Lebensmittelkosten und einer gestiegenen Zahl von hilfsbedürftigen ukrainischen Flüchtlingen hat sich seit April die Kundenzahl der Tafelläden im Tauberkreis mehr als verdoppelt.

Martin Haaf, CEO von i.safe Mobile: „Als ortsansässiges Unternehmen ist uns soziales Engagement in der Region sehr wichtig. Wir freuen uns, durch unsere diesjährige Weihnachtsspende die Tafeln in ihrer wichtigen Mission zu unterstützen und bedürftigen Menschen gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit helfen zu können.“

Katrin Beuschlein, Bereichsleiterin im Tafelladen Lauda berichtet zwar von einer gestiegenen Spendenbereitschaft, allerdings auch von weniger Lieferungen aus den Lebensmittelmärkten und dadurch weniger Ware, die zur Verfügung steht. „Hart gekämpft haben die Tafeln der Region für die Zuschüsse, die sie seit 2021 von Kommunen und dem Landkreis erhalten. Zusätzlich zu den privaten und Firmenspenden, die die Fördervereine sammeln, machen diese Zuwendungen die Arbeit der Tafeln überhaupt möglich“, so Christine Lurz (Vorsitzende Tafelladen Lauda). Veronika Kluge (Vorsitzende Förderverein Bad Mergentheimer Tafel) freute sich: „Wir vom Förderverein sehen die Spende als besondere Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit der Tafel.“