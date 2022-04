Lauda. Ein 44-Jähriger wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall mit seinem Kleinkraftrad in Lauda schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr auf der Tauberstraße in südlicher Richtung. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schlüpfrigen Straßenverhältnissen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte nach rechts auf die Straße. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

